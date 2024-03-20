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Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію про компанію в ЗМІ

20 березня, 2024 середа
13:06
Ferrexpo Ferrexpo

Компанія Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ щодо причин зміни вартості акцій компанії

Про це повідомляє ukranews.com.

Відповідно до коментарів аналітиків та інституційних інвесторів в міжнародних інвестиційних центрах Лондона та Нью-Йорка, нещодавнє зниження ціни акцій материнської компанії Ferrexpo plc на Лондонській біржі є наслідком загального збільшення тиску на Ferrexpo з боку правоохоронних органів України за останній рік та сумнівними судовими постановами, зокрема, останнім рішенням Східного апеляційного господарського суду (місто Харків) на користь компанії ТОВ “Максі капітал групп” стосовно Полтавського ГЗК, що входить до Групи Ferrexpo.

Ferrexpo веде постійні дискусії зі своїми основними інституційними акціонерами й наразі не була повідомлена про будь-які зміни в їхніх частках. 

Щодо ситуації із нібито боргом у розмірі 4.7 млрд гривень, у компанії назвали його "неіснуючим". "Із Полтавського ГЗК, використовуючи сфальсифіковані документи, намагаються стягнути уявний борг у розмірі 4,7 мільярда гривень (125 млн доларів США). Цей борг, який нібито виник понад 15 років тому, згідно з рішенням українського Верховного Суду від червня 2022 року був погашений ще у 2015 році", - пояснюють у Ferrexpo plc. 

Проте, як вказується в повідомленні, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав фактично відсутнє право вимоги до Полтавського ГЗК невідомій компанії ТОВ “Максі капітал групп”, що призвело до винесення Східним апеляційним господарським судом (місто Харків) рішення про повторне стягнення коштів з Полтавського ГЗК. 

За оцінкою адвокатів сторони Полтавського ГЗК, процес судового розгляду мав ознаки замовного та сумнівного характеру, адже справу обсягом майже в 4 тисячі сторінок було розглянуто колегією, що сформувалась за годину до початку судового розгляду. А саме рішення було прийняте в єдиному апеляційному засіданні, яке тривало півтори години й було оголошено після 5 хвилин обговорення справи суддями в нарадчій кімнаті. Тобто судді витратили в середньому по 1 секунді на вивчення кожної сторінки справи. 

Наразі підприємство спрямувало касаційну скаргу та сподівається, що це рішення Східного апеляційного господарського суду міста Харкова буде скасовано у Верховному Суді.

"Ми сподіваємось, що зазначене судове рішення буде скасоване вищими судовими інстанціями, що захистить західні інвестиції в Україну та права українських інвесторів, і, сподіваємось, що інвестиції, вкладені інвесторами протягом останніх 17 років у розмірі понад 3.5 млрд доларів США,  будуть захищені", - говориться у повідомленні.                                      

Ferrexpo хоче використати цю можливість, щоб ще раз підтвердити, що як компанія з лістингом на основному майданчику Лондонської фондової біржі, вона працює за найвищими стандартами корпоративного управління та дотримується всіх вимог міжнародного та українського законодавства.

Ferrexpo www.ferrexpo.com.– швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, Вєтнаму, США та ін. 

Теги:
Економіка
Полтавщина
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