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Голова Палати представників США Джонсон: Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків

29 червня, 2024 субота
13:34
Світ

Кабінет чинного американського глави держави, демократа Джо Байдена має скористатися 25-ю поправкою до Конституції США

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З такою заявою виступив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон під час брифінгу в Конгресі, передає Forbes.

У такий спосіб політик відреагував на теледебати за участю Дональда Трампа та Джо Байдена, що відбулися у четвер, 27 червня 2024 року. На думку Джонсона, Байден перебуває у незадовільному стані здоров'я і не може далі виконувати президентські обов'язки, але процедуру відкликання має задіяти його власна команда, що й передбачено 25-ю поправкою до Конституції.

"Якби я був у Кабінеті (міністрів, - ред.), я б обговорював цю дискусію зі своїми колегами на рівні Кабінету", - повідомив Джонсон.

"Побачимо, які заходи вони вживатимуть", - додав очільник нижньої палати американського парламенту.

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Джонсон попросив команду урядовців Байдена "перевірити свої серця" та "виконати наш обов’язок робити все найкраще для американського народу".

"Це стосується не лише політики. І не лише Демократичної партії. Це стосується всієї країни. У нас тут серйозна проблема, тому що у нас є президент, який, судячи з усього, не справляється зі своїм завданням", - цитує Джонсона видання The Hill.

Окрім того, наголосив він, вороги США "бачать слабкість Білого дому".

Про що йдеться у 25-й поправці до Конституції США

Ця норма діє з 1967 року. Її поява була пришвидшена вбивством Кеннеді.

25-та поправка до американської конституції визначає порядок передачі обов'язків президента до віцепрезидента у разі дострокового припинення повноважень чинного глави держави.

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У своєму коментарі Майк Джонсон послався на 4-ту частину поправки №25, що каже про наступне:

"У випадку подання віцепрезидентом і більшістю вищих урядовців органів виконавчої влади або такого іншого органу, який встановлено Конгресом згідно з законом, тимчасовому голові Сенату і спікеру Палати представників своєї письмової заяви про неспроможність президента виконувати свої посадові повноваження та обов'язки, віцепрезидент негайно наділяється усіма посадовими повноваженнями та обов'язками як чинний президент".

Віцепрезиденткою США нині є Камала Гарріс. Це перша жінка, перший темношкірий політик та перший політик азійського походження на цій посаді.

Теги:
Здоров'я
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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