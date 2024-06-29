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"США потребують сильнішого суперника Трампу": газета The New York Times просить Байдена знятися з виборів

29 червня, 2024 субота
12:40
Світ Джо Байден

Газета The New York Times звернулась до Джо Байдена з проханням знятися з виборів й висунути іншого кандидата від Демократичної партії, адже Сполученим Штатам потрібен сильніший суперник передбачуваному кандидату від Республіканської партії - Дональду Трампу

Зміст

Про це заявила редколегія The New York Times.

Журналісти підкреслили, що Байден неодноразово і справедливо описував ставки на президентських виборах цього листопада як не менше, ніж майбутнє американської демократії.

На їхню думку, Трамп довів, що є значною загрозою для цієї демократії — "непостійною та егоїстичною фігурою, яка не варта довіри суспільства".

"Він систематично намагався підірвати чесність виборів. Його прихильники публічно описали програму до 2025 року, яка дасть йому повноваження виконувати найсуворіші зі своїх обіцянок і погроз. Якщо його повернуть на посаду, він пообіцяв стати президентом іншого типу, якого не стримають обмеження влади, вбудовані в американську політичну систему", - зазначили у газеті.

Байден сказав, що він є кандидатом із найкращими шансами протистояти цій загрозі тиранії та перемогти її. Його аргумент в основному базується на тому факті, що він переміг Трампа в 2020 році. У виданні вважають, що це вже не є достатнім обґрунтуванням того, чому Байден повинен бути кандидатом від Демократичної партії цього року.

Під час дебатів у четвер президенту потрібно було переконати американську громадськість, що він відповідає грізним вимогам посади, яку він прагне обійняти на наступний термін. Однак не можна очікувати, що виборці ігноруватимуть те, що було натомість очевидно: "Байден не той, яким був чотири роки тому".

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"У четвер увечері президент з'явився як тінь великого державного службовця. Йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін. Він насилу відповідав на провокації пана Трампа. Він намагався притягнути пана Трампа до відповідальності за його брехню, невдачі та жахливі плани. Не раз він насилу дотягувався до кінця речення. Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала та почала вирішувати низку довгострокових викликів, а рани, розрізані паном Трампом, почали гоїтися. Але найбільша державна послуга, яку зараз може виконати пан Байден, — це оголосити, що він не балотуватиметься на переобрання", - зазначили у зверненні журналісти The New York Times. 

За їхніми словами, у нинішнім вигляді Байден бере участь у безрозсудній грі. У виданні наголошують, що є лідери демократів, які краще підготовлені, щоб представити чіткі, переконливі та енергійні альтернативи другому президентству Трампа: "Немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками Трампа та недоліками Байдена. Занадто велика ставка просто сподіватися, що американці не помітять або не помітять вік і хворобу Байдена, які вони бачать на власні очі".

Якщо перегони зведуться до вибору між Трампом і Байденом, чинний президент буде однозначним вибором цього правління, стверджує редколегія NYT.

"Ось яку небезпеку становить Трамп. Але враховуючи цю саму небезпеку, ставки для країни та нерівні здібності Байдена, Сполученим Штатам потрібен сильніший суперник передбачуваному кандидату від Республіканської партії. Звернутися до висунення нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі кампанії – це рішення прийняте нелегко, але воно відображає масштаб і серйозність виклику Трампа цінностям та інституціям цієї країни та неспроможність Байдена протистояти його", - заявили журналісти.

Вони розповідають, що припинення висування його кандидатури суперечило б усім особистим і політичним інстинктам Байдена. За їхніми словами, він звільнився від трагедій і невдач у минулому і явно вірить, що зможе зробити це знову. Прихильники президента вже пояснюють дебати у четвер як одну точку даних порівняно з досягненнями за три роки. Але виступ президента не можна списувати з рахунків як погану ніч або списувати на ймовірну застуду, оскільки він підтвердив занепокоєння, які наростали місяцями чи навіть роками, наголосили у NYT. Навіть коли Байден намагався викласти свої політичні пропозиції, він спіткнувся, його не можуть переважити інші публічні виступи, оскільки він обмежував і ретельно контролював їх.

The New York Times нагадала, що Байден викликав Трампа на цю словесну дуель і встановив правила, наполягаючи на призначенні дати на кілька місяців раніше, ніж будь-які попередні загальні дебати. Він розумів, що йому потрібно вирішити давні громадські занепокоєння щодо його розумової гостроти, і що він повинен зробити це якомога швидше.

"Правда, з якою Байден зараз має зіткнутися, полягає в тому, що він провалив свій власний тест", - заявила редколегія видання.

В опитуваннях та інтерв’ю виборці кажуть, що шукають нових голосів, щоб протистояти Трампу. І розрадою для Байдена та його прихильників є те, що ще є час об’єднатися за іншого кандидата. У той час як американці привчені до довготривалих багаторічних президентських виборів, у багатьох демократичних країнах кампанії проводяться протягом кількох місяців, пояснюють журналісти.

"Це трагедія, що самі республіканці не займаються глибшим самоаналізом після дебатів у четвер. Виступ самого Трампа слід розглядати як дискваліфікацію. Він нахабно та неодноразово брехав про свої власні дії, свою історію як президента та свого опонента. Він описав плани, які завдадуть шкоди американській економіці, підірвуть громадянські свободи та зіпсують відносини Америки з іншими націями. Він відмовився пообіцяти, що погодиться з поразкою, натомість повернувшись до тієї риторики, яка спонукала до нападу на Конгрес 6 січня", - наголосили у виданні.

Однак Республіканська партія була кооптована амбіціями пана Трампа, а на Демократичній партії лежить тягар — поставити інтереси нації вище амбіцій окремої людини, заявили у газеті.

"Демократи, які підкорялися Байдену, тепер повинні знайти в собі мужність говорити просту правду лідеру партії. Довірені особи та помічники, які заохочували кандидатуру президента і які захищали його від публічних появ без сценарію, повинні визнати шкоду, завдану репутації Байдена, і малоймовірність того, що він зможе її виправити", - йдеться у зверненні.

У четвер увечері Байден відповів на термінове запитання. Це не була відповідь, на яку сподівався він та його прихильники, але якщо ризик другого терміну Трампа такий великий, як він каже, — і ми погоджуємося з ним, що небезпека величезна — тоді його відданість цій країні залишає йому та його партії лише один вибір.

За словами редколегії The New York Times, найясніший шлях для демократів перемогти кандидата, який визначається своєю брехнею, — це чесно поводитися з американською громадськістю: визнати, що Байден не може продовжувати свою гонку, і створити процес, щоб вибрати когось, більш здатного стати на його місце, щоб перемогти Трампа у листопаді.

"Це найкращий шанс захистити душу нації — причину, яка спонукала Байдена балотуватися на президентські вибори у 2019 році — від злісного спотворення Трампа. І це найкраща послуга, яку Байден може надати країні, якій він благородно служив так довго", - резюмували журналісти газети.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. 

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Теги:
вибори
політика
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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