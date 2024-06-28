"Коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш": Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом

Про це повідомляє The Guardian.

"Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - висловився Байден.

Він визнав, що справді вже є в похилому віці, проте розуміє, як "виконувати роботу" президента США, зазначивши: "коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш".

"Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", - підкреслив американський лідер.

Дебати Байдена і Трампа