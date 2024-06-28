Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш": Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом

"Коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш": Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом

28 червня, 2024 п'ятниця
21:26
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

"Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - висловився Байден.

Він визнав, що справді вже є в похилому віці, проте розуміє, як "виконувати роботу" президента США, зазначивши: "коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш".

"Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", - підкреслив американський лідер.

Дебати Байдена і Трампа

  • Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. 
  • Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
  • Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Теги:
вибори
президентські вибори
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
27 червня, 2024 четвер
Порушення мобілізаційного законодавства: адвокат пояснив, коли громадянин підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
путін і Шахназаров
26 червня, 2024 середа
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
21:30
Арешт
У Великій Британії затримали групу екоактивістів: їх підозрюють в планах зриву роботи аеропортів
21:20
Ексклюзив
байден трамп дебати
Тест для подальших рішень у виборчій кампанії: дипломат Чалий про дебати між Байденом і Трампом
21:05
Вірменія
Вірменія братиме участь у Вашингтонському саміті НАТО
20:58
Оновлено
Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Дніпрі: є загиблий, серед поранених 7-місячне немовля
20:56
Аналітика
Сергій Згурець
Стратегія повзучого наступу на фронті та ситуація зі спроможністю української оборонної промисловості. Воєнні підсумки тижня
20:52
Андрій Лунін
"Реал" знайшов заміну Луніну, - Marca
20:50
"Грузинська мрія" має намір ухвалити закон про амністію в'язнів перед парламентськими виборами
20:36
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
20:28
лукашенко, путін
Білорусь запустила ІПСО проти України, - "Гаюн"
20:25
смертна кара
"Потрібно указом Путіна скасувати мораторій": у Росії запропонували повернути смертну кару
20:07
OPINION
Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий
Херсонес не зруйнований, а пошкоджений
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 856-го дня війни: українські десантники встановили прапор на території РФ, нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
19:58
Російські військові
Вийти до траси: у ОСУВ "Хортиця" розповіли про мету окупантів на Покровському напрямку
19:51
МОН оголосило конкурс серед ЗВО та наукових установ для створення мережі стартап-шкіл
19:47
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що пенсії та інші соціальні платежі виплачуватимуть у повному обсязі
19:43
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"
19:33
Оновлено
американські системи ППО Patriot
Україні передадуть ще три Patriot: Шмигаль назвав країни-донори
19:31
Ексклюзив
Тарас Загородній
Я прихильник скасування посади прем'єра: політтехнолог Загородній щодо дисфункції влади у Конституції України
19:18
Ірина Цибух
Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня
18:58
поїзд_Укрзалізниця
Узимку дефіцит електроенергії може вплинути на рух поїздів: яких заходів вживає Укрзалізниця
18:39
На фото: гурт "Танок на майдані Конґо"
Гурт ТНМК презентував пісню і кліп "Конституція для всіх"
18:39
Станіслав Черчесов
Росіянин, який очолює збірну Казахстану, влаштував істерику після запитань журналіста казахською
18:33
Микола Сольский
Суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра Сольського, - ЗМІ
18:19
Допоможе у відновленні енергосистеми: Україна отримала високовольтне обладнання вартістю 4,4 млн євро
18:15
Джо Байден
У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів
18:08
Смартфон
МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо
18:05
Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців
18:03
OPINION
Олег Манчура
"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?
18:02
Дмитро Лубінець
На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль
18:00
День святих апостолів Петра і Павла
Коли День апостолів Петра і Павла у 2024 році: традиції та значення свята
17:56
Ільхам Алієв. 28 травня 2023 року, Лачин (Азербайджан)
Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори
17:44
електроенергія
Якими будуть графіки вимкнень електроенергії 29 червня: дані Укренерго
17:41
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Турецький клуб домовився про трансфер футболіста збірної України
17:37
Оновлено
російський мінометний обстріл
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки
17:35
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей: названо попередню суму збитків
17:30
Ексклюзив
Роботинський виступ для РФ - інформаційний привід, - співзасновник DeepState Погорілий
17:28
Україна росія війна
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за своїх громадян, загиблих на війні в Україні
17:23
Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент
17:23
У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували
17:12
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Цей шлях може бути доволі довгим: Defense Express про передачу Україні 8 ЗРК Patriot США та Ізраїлем
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV