Дебати у США: Американці живуть у своєму світі
Кілька рефлексій з приводу дебатів Байдена та Трампа
Знаєте, яке відчуття після перегляду дебатів кандидатів в Президенти США? Повне розвінчання міфу про велич США. Яке там "Make America Great Again"…
У 336 мільйонної нації не було інших кандидатів? Світ на порозі Третьої світової, а найсильніша держава представлена 78-річним нарцисичним брехлом Трампом і немічним 81-річним Байденом? А де ж ці кіношні харизматичні молоді військові, які врятують світ? Я та, що поважає старість. Але…треба ж бути адекватними. Називаймо речі своїми іменами.
Згадайте ситуацію на G-7, коли приземлялись парашутисти з прапорами країн, Байден пішов в інший бік, як дитина за метеликом на лузі. Добре, що прем‘єрка Італії Джорджа Мелоні повернула Джо Байдена до тями й поставила в ряд до інших лідерів країн.
На тлі Байдена, який справляє враження того, що згубився у просторі та часі, хоча і говорить правильні речі, Трамп впевнено несе нісенітниці. Американське суспільство з задоволенням це поглинає і є велика ймовірність, що Дональд Трамп може перемогти.
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Про що говорять на кухнях? Високі податки та зріст цін через допомогу Україні, наплив мігрантів, небезпеку через розгул афроамериканців, поліцейських, яких не захищає держава. І, звісно, і мови не може бути про участь США в російсько-українській і якійсь іншій війні. Хто хоче воювати? Точно не США, які завжди страждали ізоляціонізмом.
Американці живуть на іншому континенті, у своєму світі. Думають, що дуже далеко від російських і інших ракет. Як каже мій батько: "Доню, вони такі далекі, бо це ж пів калоші по карті".
Ну, і на завершення : планета летить невідомо куди. У світі інтелектуальна криза: і нема на те ради. Земля — спільний дім, який треба захищати разом. Нема цього розуміння. В США поки не прилетіло… Хоча пару років тому над США літала китайська розвідувальна куля, так "потужні" її не помічали 5 днів…
Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка
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