Сталося це на майданчику американського телеканалу CNN.

Обидва планують отримати номінації від своїх політичних партій на наступні вибори, які заплановані на 5 листопада цього року.. Тож для них це був реальний шанс якось вплинути на виборців, які поки вагаються, за якого з кандидатів віддати свій голос.

Ще до проведення дебатів штаби обох представників узгодили цілу низку умов, за яких їхні представники погодилися взяти в них участь. Чинний американський очільник вибрав праву сторону на подіумі. А от Дональду Трампу дісталося право виступити з останньою промовою. Особисто я не зовсім розумію таке рішення представників Байдена, оскільки саме останні заяви й промови на зустрічах глядачі або слухачі запам’ятовують найкраще. Відзначу також ще одну вимогу: мікрофони співрозмовників мали бути ввімкнені тільки в той момент, коли хтось із них говорив. Робилося це для того, щоб уникнути перебивань, які мали місце під час попередніх дебатів.

Отже, якщо порівнювати ці дебати з дебатами чотирирічної давнини, то мені особисто здається, що єдина різниця між ними полягає в тому, що цьогорічні були краще регламентовані. В іншому нічого не змінилося. Із самого початку Джо Байден і Дональд Трамп доволі агресивно почали коментувати часи президентства один одного. І навіть звинувачувати один одного. Але при цьому на повну використовували можливість вкотре нагадати виборцям свої позиції.

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Очевидно, і це було цілком передбачувано, що першою темою, яку почали обговорювати кандидати, була економіка. Джо Байден і Дональд Трамп намагалися дати відповідь на запитання пересічних американців про те, чому інфляція в країні знизилася, але ціни зростають. Байден сказав, що після Трампа отримав руїну. І тому економіку потрібно було підіймати з колін. Що, за його словами, він і робив. От тільки Трамп з цим не погодився, говорячи, що за його президентства економіка Сполучених Штатів Америки переживала найкращі часи в історії країни, а за президентства Байдена світ сміється зі Сполучених Штатів Америки. Зрештою, самі США, за словами пана Трампа, взагалі можуть зникнути з мапи світу через недолуге керівництво чинної адміністрації.

Наступне питання, яке можливі кандидати від республіканців і демократів доволі жваво обговорювали, — це безпека. Зокрема, на південному кордоні. Дональд Трамп відразу звинуватив Джо Байдена в тому, що той ледь не навстіж відкрив кордон із Мексикою. А тому спровокував неконтрольований наплив мігрантів, що вкрай негативно позначилося на безпеці всередині країни. Байден відповів, що для нього головне, щоб будь-яке рішення отримало двопартійну підтримку. І він, за його ж власними словами, цю підтримку отримав. А тому зараз гроші спрямуються саме на посилення південного кордону і зменшення напливу біженців. Трампа він не переконав. Хоча це й не дивно.

Але очевидно, що українців під час цих дебатів найбільше цікавила та частина, під час якої обговорювали питання міжнародної політики. А зокрема — російську агресивну війну в Україні. Починаючи виступ на цю тему, Дональд Трамп у вже звичній для себе манері заявив, що якби Сполучені Штати Америки мали справжнього президента, якого поважають у світі, то війни б ніколи й не було. Ексгосподар Білого дому взагалі звинуватив чинного президента США в тому, що той заохотив Росію до цієї війни.

Згадав Трамп і неконтрольований вивід американських військ з Афганістану, який відбувся вже за президентства Байдена. На його думку, саме така недолуга діяльність американської влади й підштовхнула Путіна розпочати війну в Україні. При цьому Дональд Трамп вкотре наголосив, що якби він був президентом США, то таке рішення кремлівський господар не ухвалив би ніколи. У відповідь на ці закиди чинний американський очільник відповів, що саме діяльність його адміністрації та підтримка, яку вона надала Україні, завадила Путіну захопити Київ за кілька днів і йти далі вглиб країни.

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Втім, ще один важливий момент під час обговорення питання російської війни в Україні стосувався останньої вимоги Путіна для початку мирних переговорів. А саме: "Київ повинен віддати Москві тимчасово окуповані Херсонську і Запорізьку області, включно з обласними центрами, які Кремль не контролює". Дональд Трамп назвав цю вимогу абсурдною. Але при цьому знову назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем у світі". Мовляв, щоразу, коли український очільник приїздить до Вашингтона, назад в Україну він везе по 60 мільярдів доларів американських платників податків.

До речі, Дональд Трамп також повторив те, що вже до цього неодноразово говорив. Він заявив, що збирається зупинити цю війну після перемоги на листопадових виборах. Ба більше, зробити це він обіцяє ще до своєї інавгурації 20 січня 2025 року. От тільки як саме він збирається це зробити, 45-й президент США вже звично не сказав.

Зізнаюся, що коментар Джо Байдена в цій частині обговорення мені сподобався більше. І це при тому, що якби я жив у США, то я точно був би республіканцем, а не демократом. На відміну від Трампа, чинний господар Білого Дому говорив конкретно. Путіна від на багатомільйонну авдиторію знову назвав "воєнним злочинцем". За його словами, Путін не збирається зупинятися в Україні. Він хоче відродити радянську імперію. Тому США разом із союзниками допомагають нам зупинити його. А от відповідаючи на закид Трампа про те, що Вашингтон дає мільярди доларів Україні, Джо Байден уточнив, що Київ отримує не гроші, а зброю.

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Підсумовуючи цю важливу для нас частину, мушу сказати, що я не почув нічого нового. Перше і добре для нас: Джо Байден підтвердив те, що вважає правильним і потрібним продовження підтримки України. Друге: Дональд Трамп як і завжди говорив загальними словами про все, і водночас ні про що. Ось це і насторожує, зважаючи на те, що він має реальні шанси оселитися у Білому Домі ще на чотири роки.

До кінця дебатів опоненти обговорили ще цілу низку питань. Стосувалися вони внутрішньополітичних тем. А тому для українського глядача могли здаватися не до кінця зрозумілими, а подекуди й нецікавими. Тому я спробую підбити підсумок цих дебатів.

Чи переконали Джо Байден і Дональд Трамп у своїй правоті власних виборців, і чи достукалися вони до тих, хто ще вагається? Відповідь на це запитання даватимуть їхні рейтинги. Я ж можу лише висловити власне враження. На мою думку, переконливішим був Джо Байден. Він не перескакував із теми на тему. Він конкретно відповідав на запитання, які йому ставили. Зрештою, він прямо відповідав за роботу своєї адміністрації. Тоді як Дональд Трамп докладав максимум зусиль для того, щоб просто звинувачувати свого опонента в усьому, в чому тільки можна. Зрештою нічого дивного в цьому також немає, зважаючи на те, що саме Дональд Трамп намагається відібрати головне крісло країни в Джо Байдена.

До речі, на завершення зустрічі у четвер ведуча кілька разів запитувала Дональда Трампа про те, чи визнає він результат виборів, незалежно від того, хто під час них переможе. Той не відповідав на нього, звично перескакуючи на інші теми. Врешті-решт, відповідь від Трампа таки пролунала: "Якщо це будуть чесні, законні й хороші вибори, тоді так". Тож далі буде...

Спеціально для Еспресо

Про автора. Юрій Фізер, журналіст, телеведучий, міжнародний оглядач

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