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OPINION

Дебати Байдена і Трампа: буде весело

Юрій Богданов
27 червня, 2024 четвер
14:03
Погляд Юрій Богданов

Що там з виборами в США? А там — вже дебати й cool story про акул

Зміст

27 червня відбудуться перші з двох дебатів між Трампом і Байденом. Їх можна буде подивитися на CNN. Другі мають відбутися 10 вересня, на ABC. Місцем перших дебатів буде Атланта, найбільше місто штату Джорджія, за голоси в якому йде запекла боротьба. Про це кандидати домовились ще у травні.

З тим, як наближається перша телебитва, штаби обох готуються до цього епічного зіткнення двох якодзун. Ці дебати навряд стануть найбільш рейтинговими в історії, але увага до них дуже велика. Бо обидва кандидати знаходяться під уважним поглядом глядачів через свій вік обох.

Дебати — це один з небагатьох елементів передвиборчої кампанії, який не контролюється кандидатами на 100%. Тому кандидати намагаються використати їх як можливість хитнути свого суперника і продемонструвати його вразливість.

Трамп розпалює. Називає Байдена найгіршим учасником дебатів, з яким він мав справу. А також каже, що готовий “обговорювати корумпованого Джо будь-де і будь-коли”. Штаб Байдена спокійно і консервативно відповідає.

Тема України на цих дебатах, скоріше за все, буде другорядною. Позиція Трампа не дуже сильна, і Байдену буде легко захиститися. З зовнішньополітичного дискурсу можлива активна присутність теми Китаю, Близького Сходу і кордону з Мексикою. До комплекту основних внутрішніх тем підуть економіка, злочинність, соціальна політика, аборти тощо.

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Штаб Байдена розраховує, що дебати дозволять їх кандидату продемонструвати вразливість Трампа у суперечливих питаннях. Таких як питання абортів, медицини, боротьби з бідністю.

Штаб Трампа розраховує, що дебати та схильність Байдена для обмовок дозволить їм посилити побоювання виборців щодо віку Джо. 78-річний Трамп і його команда витратили місяці, щоб дискредитувати 81-річного Байдена: використовуючи реальні обмовки й кадри з президентом, щоб змонтувати купу доволі специфічного контенту. Який має довести, що Байден не може ходити або формувати цілісні речення.

Проте й у самого Трампа з темою старості та кволості все не дуже добре. Минулого тижня він вихвалявся, що пройшов тест на інтелектуальні здібності. Але переплутав імʼя лікаря, який цей тест проводив. До цього він плутав Байдена з Обамою, а Нікі Хейлі з Ненсі Пелосі. А вже в червні розповів “моторошну історію” про акулу та електричний моторний човен.

На виступі у Лас-Вегасі він розповів про те, що, коли одного разу плавав на човні з електромотором, відчув приступ паніки. “Я спитав самого себе, “Що станеться, якщо човен перевернеться через заважкий мотор, і я опинюся у воді, коли в 10 ярдах від мене плавають акули? Мене вдарить струмом, коли вода потрапить в акумулятор? Чи маю я залишатися в човні під загрозою удару струмом чи мені треба стрибнути в море до акул і мене током не вдарить? Я надаю перевагу смерті від струму, але до акул не наближусь”. Ця ніяк не повʼязана з виборами історія стала поєднанням двох фобій Трампа — страхом перед усім електричним і страху перед акулами. Нащо розповів — ніхто не зрозумів.

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Жоден з кандидатів не опублікував вичерпну оцінку свого психічного здоровʼя. А фізичне номінально дозволяє виконувати роботу президента.

Хто є фаворитом дебатів? Та біс його знає. Трамп впевнений, що він. Хоча штаб рекомендує Трампу бути обережніше в оцінці своєї майбутньої “рішучої перемоги” на дебатах (бо він може їх і програти), Донні не може стриматись і весь час повторює, що шансів у Джо немає.

А коли намагається виправитися, то пояснює можливу “гарну форму Байдена на дебатах” тим, що чинний президент буде накачаний кокаїном. Кокаїн, звісно, це відсилання до суду, де було доведено вживання кокаїну Хантером Байденом. Щоправда, на суді було також доведено, що родина робила все можливе, щоб впоратися з залежністю сина.

Крім того, на випадок невдачі Трамп підстраховується тим, що CNN це вороже медіа. І обидва модератори — Джейк Тепперн і Дана Баш — будуть налаштовані проти нього.

Буде весело.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Світ
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
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