Однак візит Байдена також буде ймовірним тлом для його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ба більше – під час візиту Байдена може відбутися тристоронній неформальний саміт президентів Сполучених Штатів, Франції та України.

Очільникам держав є про що поговорити. Володимиру Зеленському, звичайно, було б важливо поцікавитися в Джозефа Байдена, що він мав на увазі, коли говорив, що для закінчення війни Росії проти України й для збереження України на політичній мапі світу зовсім необов’язково приймати Україну до НАТО. І тут залишається, звичайно, питання: а яким чином президент США бачить збереження української державності й гарантії того, що Росія не буде продовжувати війну, погодиться на її призупинення й не розпочне її знову, якщо Україна не матиме жодних дієвих гарантій безпеки від цивілізованого світу.

Адже не є ніяким секретом, що жодних інших гарантій, які могли б гарантувати тій чи іншій країні збереження на політичній мапі світу, окрім членства в НАТО, після Другої світової війни ніхто ще не вигадав. Звичайно, є нейтральні держави, всі території яких оточені країнами НАТО, але це точно не про українську політичну географію.

Також лідерам України, США і Франції варто поговорити ще про один принциповий момент, пов’язаний із висловлюваннями президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості присутності військ НАТО на українській землі. Як відомо, президент Франції зробив цю заяву в другу річницю великого нападу Путіна на нашу країну. І згодом підкреслив, що така присутність може відбутися, якщо самому існуванню української держави загрожуватиме екзистенційна небезпека та якщо український уряд попросить своїх союзників про таку присутність.

Нагадаю, що знищення української державності й приєднання українських земель до РФ було й залишається головною політичною метою очільника Росії та десятків мільйонів його співвітчизників, щиро переконаних що історично Росія має існувати в кордонах колишнього Радянського Союзу. І про це, до речі, відверто говорять уже й західні політики, які усвідомлюють справжню мету Путіна й розмір його реваншистських амбіцій. Однак президент Джо Байден залишається серед тих західних лідерів, які виключають можливість присутності західних військ на українській землі. І ми не чули чіткого схвалення цієї пропозиції й від президента України.

От хіба кілька принципових питань, які мали б бути узгоджені між президентами США, Франції та України. Я вже не кажу про питання стосовно дозволу використовувати західну зброю для ударів по так званій суверенній території РФ. Зараз говорять про те, що українські війська можуть використовувати таку зброю, щоб знищувати російські сили в прикордонних регіонах з Україною. Однак увесь воєнний потенціал РФ, спрямований сьогодні на знищення сусідньої держави, залишається неушкодженим на території, яка віддалена від цих кордонів.

Також США не дозволяють використовувати для ударів по території РФ далекобійні ракети. І тут виникає питання: скільки ще часу ми житимемо у світі політичної шизофренії, коли Україна може вільно користуватися західною зброєю для будь-яких ударів по власних окупованих територіях, які з точки зору російського конституційного права є такою ж територією країни, як Брянська, Курська чи Воронезька область, і чи буде момент, коли ми зрозуміємо, що знищення всього російського воєнного й економічного потенціалу, палаючі заводи, аеродроми та військові частини – це прямий шлях до закінчення російсько-української війни, до розуміння Путіним та його найближчим оточенням безперспективності продовження воєнних дій та ставки на війну на виснаження України. Це теж дуже важливий момент, про який треба сказати, коли аналізуємо порядок денний зустрічей президентів США, Франції та України.

Звісно, очільникам держав потрібно також узгодити позиції, пов’язані з їхнім баченням ситуації щодо підтримки України Заходом. Зустріч президентів США та Франції з президентом України відбудеться якраз напередодні Саміту Групи семи в Італії. Ясно, що на цьому саміті також узгоджуватимуться спільні дії країн цивілізованого світу щодо подальшого протистояння РФ. На цьому саміті будуть також впливові лідери країн Глобального Півдня, такі як прем’єр Індії Нарендра Моді, від економічного співробітництва якого з РФ залежить енергетичний потенціал Росії та її можливості перетворювати нафту на військові заводи, літаки, танки та снаряди. І тут також є досить важливим вплив країн Заходу на країни Глобального Півдня. Тому що ми розуміємо: якщо такого впливу не буде, якщо країни Глобального Півдня продовжуватимуть плідну економічну співпрацю з РФ, це принаймні дозволить Путіну зробити висновок про можливість багаторічної війни з Україною та про мінімізацію ефекту західних санкцій проти РФ.

Звісно, тристоронній саміт президентів США, Франції та України, якщо він відбудеться під час перебування Джозефа Байдена у Франції, буде лише однією з важливих сторінок, які пов’язані з американсько-українським співробітництвом. І тут багато питань буде ще й до того періоду, який зараз переживають США – періоду запеклої передвиборчої боротьби. Адже президент США одразу після цих своїх європейських зустрічей повертається до США, щоб узяти участь у передвиборчому мітингу, пов’язаному зі збором коштів на його передвиборчу кампанію. Це врешті-решт демонструє сьогоднішні американські політичні пріоритети, те, що буде відбуватися до листопада 2024 року. І нам також є досить важливим, щоб у цей непростий період американська адміністрація не забула про Україну чи не побоювалася, що українська тема якось заважатиме у передвиборчій кампанії чинного президента США.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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