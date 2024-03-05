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Грошове дерево: як доглядати та де розмістити, щоб притягнути багатство

5 березня, 2024 вiвторок
17:00
корисні поради Грошове дерево

Грошове дерево відоме своїми круглими та м'ясистими листочками, які схожі на монети. Ця рослина вважається символом багатства, злагоди та добробуту

Грошове дерево, також відоме як товстянка або красула деревоподібна (Crassula L.), є популярною рослиною в домашньому озелененні. Вона досить невибаглива, але має привабливий зовнішній вигляд. Рослина відноситься до сімейства Товстолисті та походить переважно з південної частини Африки.

Грошове дерево отримало свою назву через незвичне листя, яке має форму монет та за легендою приносять власнику фінансовий успіх і процвітання. Завдяки своєму естетичному вигляду та простому догляду, товстянка дуже популярна серед любителів сукулентів та домашньої флористики.

Красула може цвісти, але вимагає часу та терпіння від власника рослини. Таке цвітіння зазвичай спостерігається у старіших та більш розвинених рослин віком 5-10 років. Невеликі квітки грошового дерева мають ніжний білий колір.

Фото: Pinterest

Де краще розмістити грошове дерево: поради та прикмети

Цю рослину краще тримати у місці, де воно матиме достатньо світла, але не прямого сонячного випромінювання. Це особливо важливо у літні місяці, коли сонце може бути занадто палким. Товстянка любить розсіяне світло, тому її краще ставити недалеко від вікна з південно-східного боку або південно-західного.

Згідно з фен-шуй, ідеальне місце для красули все ж у кутку у південно-східній частині квартири. Саме таке розташування грошового дерева символізує збагачення та допоможе притягувати у ваш дім фінансовий успіх. Ця порада допоможе створити гармонійне та енергетично збалансоване середовища вдома.

Крім того, красула теплолюбна рослина. Її краще тримайте там, де немає різких коливань температури, утриматись від розміщення на підвіконні або біля радіаторів опалення, кондиціонерів. Оптимальна температура для грошового дерева - від 18 до 25 градусів за Цельсієм.

Нарешті, важливо забезпечити грошовому дереву достатню вентиляцію, але уникати протягів. Добре провітрюйте або використовуйте системи вентиляції в приміщенні, де зростає рослина.

Як садити та доглядати за грошовим деревом?

Догляд за грошовим деревом досить простий. Спеціальні ґрунтові суміші для рослини можна придбати в будь-якому господарському магазині для саду. Крім того, суміш можна зробити самостійно: на дно горщика покладіть керамзит, потім змішайте в однакових пропорціях річковий пісок, листяний перегній та низинний торф. Використовуйте горщики з отворами на дні, щоб уникнути застою води.

Поливайте грошове дерево тоді, коли верхній шар ґрунту висихає. Уникайте надмірного зволоження, оскільки це може призвести до гниття коренів. Звісно, кількість та частота поливу залежить від умов в квартирі, але вважають оптимальним у теплу пору – 4 рази на місяць, у холодну – 1-2 рази. Якщо ви не впевнені, чи варто поливати рослину, візьміть звичайну дерев'яну паличку та обережно занурте в ґрунт на 3-4 см. Якщо на паличці не залишаться вологі грудочки землі, тоді потрібно полити рослину.

Обрізайте відмерлі частини рослини та створюйте бажану форму рослини. Регулярно підживлюйте товстянку розчинами добрив для сукулентів, крім зимового періоду. Тоді, рослина може "відпочивати" та не потребує удобрення.

Фото: Freepik

Що варто додати до грошового дерева, щоб воно приносило багатство?

Вважається, для того, щоб грошове дерево принесло багатство, до нього варто додати декілька предметів, які символізують процвітання. Викладіть на дно горщика або на ґрунт монети. Також, можна обережно вішати банкноти та червоні стрічки на грошове дерево. Ці елементи допоможуть створити позитивну енергію у вашому просторі та сприяти втіленню фінансових цілей, доброту в оселі.

Будь-які декоративні елементи, що символізують багатство, наприклад, скарбничку або зображення магічних символів благополуччя, теж радять поставити поруч. Однак, всі зайві речі краще забрати, адже вони блокують фінансові потоки.

Пишне та доглянуте грошове дерево вважається символом багатства і фінансового благополуччя. Ця віра відображає ідею, що енергія, яку ви вкладаєте в догляд за рослиною, повернеться вам у вигляді фінансових надходжень та процвітання. Щоб зберегти його чудодійну силу, важливо регулярно доглядати за грошовим деревом. Забезпечте рослині достатню кількість світла та тепла, оскільки це допоможе їй зростати здоровою та сильною.

Грошове дерево – це гарна рослина, яка стане чудовим доповненням будь-якого інтер'єру. Належний догляд за нею допоможе зберегти чудодійну енергію та притягнути фінансове благополуччя у вашу оселю.

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