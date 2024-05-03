Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна новини Києва Гурт “Мертвий Півень” виступить у столиці в супроводі струнного квартету
Пресреліз

Гурт “Мертвий Півень” виступить у столиці в супроводі струнного квартету

3 травня, 2024 п'ятниця
14:43
новини Києва Мертвий півень
Зміст

8 травня 19:00 у Києві відбудеться концерт легенд українського рок-н-ролу  - гурту “Мертвий Півень”. Організатори анонсують у концерті хіти, що знає напам’ять не одне покоління та потужну хвилю зубодробильних прем’єр

Початок концерту - 19:00. Місце - Київ, Bel Etage

"Від нового концерту варто чекати нового звучання старих хітів зі струнним оркестром та презентації абсолютно нових творів, які незабаром увійдуть в альбом "Мертвого Півня". Перший після майже 12 років перерви", - коментує фронтмен гурту Юрій Рокецький.

Квитки - за посиланням

Еспресо - інформаційний партнер концерту.

Гурт "Мертвий півень" був утворений у 1989 році у Львові. Історія назви гурту пов'яназа з кав'ярнею "Старий Львів", де вони часто збиралися. При вході до закладу висів флюгер (залізна фігурка півня), якого вони називали мертвим. Відтак, виникла ідея назви "Мертвий півень".

Гурт вважається одними з піонерів українського року та альтернативної музики.

Склад гурту зазнав кількох змін протягом своєї історії, але його постійними учасниками є Олег Шкурка (вокал, гітара) і Василь Лозинський (бас-гітара).

Гурт відомий своїм еклектичним підходом до музики, який поєднує різні стилі, включаючи панк, психоделію, альтернативний рок та інші.

Лірика їхніх пісень часто містить соціально-політичні коментарі та відображає реалії життя в Україні.

Одна з найвпізнаваніших рис колективу — пісні на вірші відомих українських поетів (Сергій Жадан, Юрко Позаяк, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак, Олег Лишега, Наталка Білоцерківець, Ігор Калинець, Максим Рильський, Тарас Шевченко).
 

Теги:
Суспільство
Культура
Читайте також:
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
2 травня, 2024 четвер
У МЗС не знали про Директиву Ради Європи про біженців?
атака РФ, Одеса, 15.03.24
2 травня, 2024 четвер
Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.83
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
3 травня
15:56
росія хакер
У Німеччині заявили про російські кібератаки на депутатів партії Шольца
15:51
на фото нове маркування для автівок
Був "учбовий", стане "навчальний": в Україні змінюють маркування транспортних засобів для автошкіл
15:39
імпорт електроенергії
У квітні Україна імпортувала рекордний із початку року обсяг електроенергії
15:33
окупанти вивезли з України
Організовували депортацію українців, щоб створити міграційну кризу в ЄС: СБУ оголосила підозри двом росіянам
15:11
Оновлено
Євген Клопотенко
Клопотенко звинуватив "Заборону" в нецензурній комунікації, медіа заперечило
15:02
Оновлено
наслідки атаки РФ по Харкову, 03.05.24
Росіяни вдарили КАБом по Харкову: є загибла і постраждалі, під завалами можуть бути люди
14:57
Норвегія
У Норвегії викрили російських агентів, які ймовірно готували диверсії
14:45
Дмитро Лубінець
РФ формує перелік українських дітей для майбутньої депортації, - Лубінець
14:32
"Зуби дракона". Ілюстрація
Партизани "Атеш" показали систему оборони окупантів у Джанкої
14:04
"Від нуля до життя" - збір на квадроцикли
14:03
OPINION
Микола Княжицький
Проблему РПЦ можна розв'язати одним легальним рішенням – має бути закон
13:58
Дмитро Пєсков
Війська Франції в Україні та удари зброєю Британії по РФ: у Путіна відреагували на заяви Макрона і Кемерона
13:57
Анонс
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Оленівка: хто відповідальний за злочини? Відповіді у документальному фільмі в ефірі Еспресо
13:46
Депутати Київради
Отримували зарплату у ТрО: депутатів Київради та їхніх спільників судитимуть у справі ухилення від служби
13:43
Ексклюзив
церква
"Ці люди 30 років будували "рускій мір": протоієрей Андрій Бринчак про те, як місцева влада перешкоджає переходам громад від УПЦ МП
13:20
Ексклюзив
Україна_Польща
Вперше за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі завдяки українцям, - журналіст Сієрант
13:04
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери ГУР атакували інтернет-провайдерів і мобільних операторів у російському Татарстані, - ЗМІ
12:55
Су-34
Британська розвідка розповіла, які наслідки чекають на РФ від українських атак по аеродромах
12:50
Google
Підтримка українських стартапів на $10 млн: фонд від Google почав реєстрацію
12:41
На фото: постер фільму "Уроки толерантності"
Комедія "Уроки толерантності" про упередження українців щодо ЛГБТ зʼявиться на Netflix
12:34
цвітіння сакур у Львові, погода
Де на Великдень можливі дощі та заморозки: прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні
12:31
Ексклюзив
F-16
Знищити логістику та літаки ворога: полковник ЗСУ Черник назвав потрібні Україні засоби
12:26
На фото: Євген Шумілов
На фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов
12:12
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Смарагди, авто, сотні тисяч євро: ексгенерала СБУ Наумова підозрюють у незаконному збагаченні
12:08
OPINION
Ігор Луценко
Слід ухвалити закон про заохочення до служби в ЗСУ
12:01
На фото: Логотип Євробачення-2024
Після репетицій на сцені Євробачення позиція України в рейтингах букмекерів змінилася
11:57
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на травень 2024 року
11:36
Оновлено
Зеленський зустрівся в Києві з головою МЗС Британії Кемероном: деталі неоголошеного візиту
11:30
На фото: Меріл Стріп
Меріл Стріп отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю
11:24
Завищення витрат на будівництві Подільського мосту в Києві: справу директора КП передали до суду
11:09
Оновлено
Вадим Скібіцький
ГУР припустило підготовку Росією наступу на Сумщину та Харківщину, Павлюк заявив про план окупації облцентрів
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія використовує проти українських військ хімічну зброю та "справедливий мир", якого потребує Україна. Акценти світових ЗМІ 3 травня
10:56
Азов
Азов заявив, що сайт ОП вдруге відхилив їхню петицію про сприяння розблокуванню допомоги США для підрозділу
10:34
Пресреліз
Український маркетинг-форум
Український маркетинг-форум: український реалізм, природа стійкості, нові стратегії розвитку та креативність в умовах війни
10:32
фортифікаційні споруди
Будівництво оборонних споруд у 5 областях добігає завершення
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:19
На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення
Jerry Heil і alyona alyona розповіли, скільки вже вдалося зібрати на зруйновану росіянами школу на Дніпропетровщині
10:14
СБУ затримала
Шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала харків'янина
10:11
окупанти танк
РФ планує розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська і Курахового, - ЗСУ
10:07
OPINION
Анатолій Амелін
Чому Україна не має шансу на процвітання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV