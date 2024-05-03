Гурт “Мертвий Півень” виступить у столиці в супроводі струнного квартету

Початок концерту - 19:00. Місце - Київ, Bel Etage

"Від нового концерту варто чекати нового звучання старих хітів зі струнним оркестром та презентації абсолютно нових творів, які незабаром увійдуть в альбом "Мертвого Півня". Перший після майже 12 років перерви", - коментує фронтмен гурту Юрій Рокецький.

Квитки - за посиланням

Еспресо - інформаційний партнер концерту.

Гурт "Мертвий півень" був утворений у 1989 році у Львові. Історія назви гурту пов'яназа з кав'ярнею "Старий Львів", де вони часто збиралися. При вході до закладу висів флюгер (залізна фігурка півня), якого вони називали мертвим. Відтак, виникла ідея назви "Мертвий півень".



Гурт вважається одними з піонерів українського року та альтернативної музики.



Склад гурту зазнав кількох змін протягом своєї історії, але його постійними учасниками є Олег Шкурка (вокал, гітара) і Василь Лозинський (бас-гітара).



Гурт відомий своїм еклектичним підходом до музики, який поєднує різні стилі, включаючи панк, психоделію, альтернативний рок та інші.



Лірика їхніх пісень часто містить соціально-політичні коментарі та відображає реалії життя в Україні.



Одна з найвпізнаваніших рис колективу — пісні на вірші відомих українських поетів (Сергій Жадан, Юрко Позаяк, Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак, Олег Лишега, Наталка Білоцерківець, Ігор Калинець, Максим Рильський, Тарас Шевченко).

