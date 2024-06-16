Ізраїль звинуватив Лукашенка у "відвертому антисемітизмі"

Як наголосив урядовець, висловлювання білоруського диктатора "звучать як відверто антисемітські коментарі". Про це у неділю, 16 червня 2024 року, Кац сказав ізраїльській агенції JNS.

Голова євразійського бюро міністерства Юваль Фукс подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі з цього приводу, повідомив Кац JNS.

Що конкретно сказав Лукашенко

На антикорупційній нараді в суботу, 15 червня, самопроголошений президент Білорусі торкнувся розслідування хабарництва за участю Ігоря Брило, який спершу був міністром сільського господарства та продовольства, а потім помічником Лукашенка по Вітебській області. При цьому диктатор додав, що загалом у даній кримінальній справі проходять 36 людей, і наголосив на їхньому етнічному походження.

"Ось три десятки людей перераховано. Ви пробачте мені, я не антисеміт, але більше половини євреїв. Це ті, що у нас особливе, привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни та поляки", - наводить слова Лукашена газета "Наша ніва".

Цю частину його виступу показали лише у вечірньому ефірі на держтелеканалі "Білорусь 1", у прес-релізі на офіційному сайті Лукашенка цитата відсутня, наголошує видання.

Історія антисемітських випадів диктатора

Це вже не перше публічне антисемітське висловлювання Лукашенка.

У 2017 році він звинуватив євреїв у перетворенні Бобруйська, історичного білоруського міста з давньою єврейською громадою, на "свинарник".

2021 році він сказав, що світ "впав на коліна" перед євреями через Голокост.

"Євреям вдалося змусити весь світ впасти перед ними на коліна, і ніхто не посміє підняти голос і заперечувати Голокост", - сказав він.

Зрештою, через два місяці після нападу на Ізраїль терористів ХАМАСу, що мав місце 7 жовтня 2023 року, кажучи про Вірменію, Лукашенко сказав, що вони є "найрозумнішими людьми", тому що "там немає жодного єврея".