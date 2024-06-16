Ізраїль звинуватив Лукашенка у "відвертому антисемітизмі"
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав "неприйнятними" слова президента Білорусі Олександра Лукашенка на тему єврейського народу
Як наголосив урядовець, висловлювання білоруського диктатора "звучать як відверто антисемітські коментарі". Про це у неділю, 16 червня 2024 року, Кац сказав ізраїльській агенції JNS.
Голова євразійського бюро міністерства Юваль Фукс подав скаргу послу Білорусі в Ізраїлі з цього приводу, повідомив Кац JNS.
Що конкретно сказав Лукашенко
На антикорупційній нараді в суботу, 15 червня, самопроголошений президент Білорусі торкнувся розслідування хабарництва за участю Ігоря Брило, який спершу був міністром сільського господарства та продовольства, а потім помічником Лукашенка по Вітебській області. При цьому диктатор додав, що загалом у даній кримінальній справі проходять 36 людей, і наголосив на їхньому етнічному походження.
"Ось три десятки людей перераховано. Ви пробачте мені, я не антисеміт, але більше половини євреїв. Це ті, що у нас особливе, привілейоване становище займають, що вони крадуть і не думають про своє майбутнє? Усі однакові перед законом. І євреї, і білоруси, і українці, росіяни та поляки", - наводить слова Лукашена газета "Наша ніва".
Цю частину його виступу показали лише у вечірньому ефірі на держтелеканалі "Білорусь 1", у прес-релізі на офіційному сайті Лукашенка цитата відсутня, наголошує видання.
Історія антисемітських випадів диктатора
Це вже не перше публічне антисемітське висловлювання Лукашенка.
У 2017 році він звинуватив євреїв у перетворенні Бобруйська, історичного білоруського міста з давньою єврейською громадою, на "свинарник".
2021 році він сказав, що світ "впав на коліна" перед євреями через Голокост.
"Євреям вдалося змусити весь світ впасти перед ними на коліна, і ніхто не посміє підняти голос і заперечувати Голокост", - сказав він.
Зрештою, через два місяці після нападу на Ізраїль терористів ХАМАСу, що мав місце 7 жовтня 2023 року, кажучи про Вірменію, Лукашенко сказав, що вони є "найрозумнішими людьми", тому що "там немає жодного єврея".
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