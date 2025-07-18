Китай звинуватив закордонні розвідувальні служби у крадіжці рідкісноземельних матеріалів

Про це повідомляє Bloomberg.

Не називаючи жодної країни, китайська спецслужба звинуватила іноземні структури в організації незаконного обігу цих матеріалів, які Пекін вважає стратегічним активом і використовує як засіб тиску в тарифних переговорах із Вашингтоном.

"Останніми роками іноземні шпигунські та розвідувальні агентства та їхні агенти намагалися вступити в змову з протиправними особами всередині країни й підбурити їх до викрадення матеріалів, пов’язаних із рідкісноземельними елементами, за допомогою поштових відправлень. Це створює серйозну загрозу нашій національній безпеці", - заявили у міністерстві.

Міністерство державної безпеки також заявило, що зірвало спробу однієї неназваної країни незаконно придбати рідкісноземельні матеріали для накопичення запасів. Згідно з повідомленням, у цій схемі підрядник неправильно маркував посилки як "такі, що не виготовлені в Китаї", і надавав хибну інформацію про склад продукції.

Також, за даними міністерства, зловмисники вдавалися до інших методів контрабанди, зокрема приховували рідкісноземельні порошки у складі сировини для керамічної плитки або маскували їх у пляшках з водою, позначених як "деталі до обладнання".

Відомство закликало громадян повідомляти про підозрілу діяльність, пов’язану з рідкоземельними ресурсами.

Рідкісноземельні матеріали як інструмент впливу Пекіна

Як відмітили у Bloomberg, Китай використав своє домінування у виробництві рідкісноземельних металів та магнітів у торговельній війні зі США. Американські компанії залежать від цієї китайської сировини для виробництва широкого спектра продукції, включно з електромобілями.

Зокрема, компанія Ford Motor Co. була змушена скоротити виробництво на одному зі своїх заводів після того, як Пекін посилив експортний контроль. Ці обмеження також поглибили напруження з Європейським Союзом, який так само залежить від імпорту з Китаю.