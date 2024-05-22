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Компанія Ferrexpo за 2023 рік сплатила понад 1,9 млрд грн податків і зборів

22 травня, 2024 середа
10:20
Новини

Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК та Біланівський ГЗК за 12 місяців 2023 року за підсумками січня-грудня 2023 року перерахували понад 1,93 млрд грн податків та зборів до бюджетів різних рівнів

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідно до структури платежів підприємств, за звітний період Полтавський ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Ferrexpo) перерахував в бюджет України податків та внесків на суму 1,2 млрд грн, Єристівський ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, що входить до Ferrexpo) – понад 722,7 млн грн, Біланівський ГЗК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, що входить до Ferrexpo) – понад 67,8 млн грн.

Полтавський ГЗК до місцевого бюджету сплатив 284 млн грн, до обласного бюджету – понад 164 млн грн, до державного – понад 425 млн грн (33%, 19% та 48% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 265 млн грн.

Єристівський ГЗК до місцевого бюджету перерахував понад 112 млн грн, до обласного – понад 64 млн грн, до державного – понад 433 млн грн (18%, 11% та 71% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства становить понад 111 млн грн.

Біланівський ГЗК сплатив до місцевого бюджету понад 57 млн грн, до обласного – понад 1 млн грн, до державного бюджету України – понад 4 млн грн (91%, 2% та 7% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 3 млн. грн.

За 2023-й рік ПГЗК сплатив: екологічний податок – понад 41 млн грн, податок на землю – понад 104 млн грн, ПДФО – понад 232 млн грн, інші податки та збори – понад 31 млн грн. Плата за користування надрами становила понад 463 млн грн. Єристівський ГЗК за аналогічний період сплатив податок на прибуток – понад 253 млн грн, екологічний податок – понад 22 млн грн, ПДФО – понад 96 млн грн, інші податки та збори – понад 190 млн грн. Плата за землю становить понад 49 млн грн.

Основними бюджетними відрахуваннями Біланівського ГЗК за 2023-й рік стали: плата за землю – понад 51 млн грн, ПДФО – понад 10 млн грн та 1 млн грн інших податків і зборів.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В’єтнаму, США та ін. 

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