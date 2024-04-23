Кращі екранізації літературних творів

Бійцівський клуб

Fight Club, США, Німеччина, 1999

Фільм Девіда Фінчера за однойменним романом Чака Паланіка.

Джек (Нортон) живе у блочному будинку і відчуває себе порожнім місцем. Від жалості до себе чоловік відвідує збори анонімних груп підтримки смертельно хворих: виплачешся на грудях у безп'яти-хвилин-трупа і дивишся - вночі вдасться заснути. Та раптом він знайомиться з Тайлером Дерденом (Пітт) - загадковим анархістом…

Великий Гетсбі

The Great Gatsby, Австралія, США, 2013

Шумна екранізація Фіцджеральда.

1922 рік, позитивний молодий чоловік Нік Каррауей (Магуайр), що працює на Уолл-стріт, але мріє стати письменником, знімає будиночок на Лонг-Айленді, у фешенебельному передмісті Нью-Йорка. На іншому боці бухти проживає Дейзі (Маліган), яка вийшла заміж за Тома Бьюкенена (Еджертон), самовпевненого мерзотника. А за найближчим парканом височіє побудований під середньовічний замок особняк Джея Гетсбі (Ді Капріо), таємничого багатія, який щодня влаштовує вечірки…

Механічний апельсин

A Clockwork Orange, Великобританія, США, 1971

Екранізація роману Ентоні Берджесса та один із головних фільмів Стенлі Кубріка: шокуюча антиутопія про маніяка-естета.

Футуристичний трилер про молодого англійського злочинця Алекса (Малкольм МакДауелл), якого катуваннями відучували від насильства. Чотири номінації на "Оскар" та вісім на приз Британської кіноакадемії. "Механічний апельсин" - це шокуючий, радикальний фільм…

Грозовий перевал

Wuthering Heights, Великобританія, 2011

Переосмислення роману Емілі Бронте у традиціях британського соцреалізму. Десь у Йоркширі похмурий фермер підбирає темношкірого сироту (Хоусон), приводить додому, називає Хіткліффом і намагається приручити. Сирота дикуватий, з англійської знає всього кілька матюків, а з навколишньої реальності цікавиться переважно мертвими тваринами та завитками на шиї новоспеченої сестри (Скоделаріо)...

Іствікські відьми

The Witches of Eastwick, США, 1987

Весела екранізація однойменної книги Джона Апдайка.

Екранізація однойменного роману Джона Апдайка про трьох чарівних, але дуже самотніх жінок, які за допомогою нечистої сили зуміли матеріалізувати свої мрії про ідеального чоловіка…