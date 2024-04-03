Найкращі історичні фільми для затишних вечорів

Амадей

Amadeus

США, 1984 рік.

Драма, біографія, музичний.

IMDb: 8,4.

Найкращі історичні фільми: "Амадей"

Кадр із фільму "Амадей"

Картина, заснована на п'єсі Пітера Шеффера, розповідає про життя та творчість композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Антоніо Сальєрі…

Хоробре серце

Braveheart

США, 1995 рік.

Історичний, біографія, драма.

IMDb: 8,4.

Дія розгортається у Шотландії XIII століття. Вільям Воллес, майбутній національний герой Шотландії, очолює боротьбу за незалежність своєї країни від Англії…

Гладіатор

Gladiator

США, Великобританія, 2000 рік.

Драма, пеплум.

IMDb: 8,5.

Генерала римської армії Максимуса несправедливо засуджено до смерті. З цього моменту він стає гладіатором, мріючи зустрітись на арені зі своїм головним ворогом…

Врятувати рядового Райана

Saving Private Ryan

США, 1998 рік.

Драма, військовий.

IMDb: 8,6.

Під час висадки американських військ у Нормандії 1944 року загін із восьми людей відправляють у тил ворога. Вони мають урятувати солдата, троє братів якого майже одночасно загинули на фронті…

Список Шиндлера

Schindler's List

США, 1993 рік.

Драма, біографія.

IMDb: 9,0.

Фільм заснований на реальній історії Оскара Шиндлера — фабриканта та члена нацистської партії, який врятував під час Другої світової війни з концтаборів понад тисячу євреїв…