Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Найкращі історичні фільми для затишних вечорів

Найкращі історичні фільми для затишних вечорів

3 квітня, 2024 середа
19:00
Кіно кіно

Наша чергова п’ятірка фільмів на вечір - історичні кінокартини. Для затишних вечорів - наша п’ятірка історичних фільмів. Все, що ви побачите, відбувалося насправді: подвиг, зрада, лицарство, любов, ненависть і війна

Амадей

Amadeus

США, 1984 рік.

Драма, біографія, музичний.

IMDb: 8,4.

Найкращі історичні фільми: "Амадей"

Кадр із фільму "Амадей"

Картина, заснована на п'єсі Пітера Шеффера, розповідає про життя та творчість композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Антоніо Сальєрі…

 

Хоробре серце

Braveheart

США, 1995 рік.

Історичний, біографія, драма.

IMDb: 8,4.

Дія розгортається у Шотландії XIII століття. Вільям Воллес, майбутній національний герой Шотландії, очолює боротьбу за незалежність своєї країни від Англії…

 

Гладіатор

Gladiator

США, Великобританія, 2000 рік.

Драма, пеплум.

IMDb: 8,5.

Генерала римської армії Максимуса несправедливо засуджено до смерті. З цього моменту він стає гладіатором, мріючи зустрітись на арені зі своїм головним ворогом…

 

Врятувати рядового Райана

Saving Private Ryan

США, 1998 рік.

Драма, військовий.

IMDb: 8,6.

Під час висадки американських військ у Нормандії 1944 року загін із восьми людей відправляють у тил ворога. Вони мають урятувати солдата, троє братів якого майже одночасно загинули на фронті…

 

Список Шиндлера

Schindler's List

США, 1993 рік.

Драма, біографія.

IMDb: 9,0.

Фільм заснований на реальній історії Оскара Шиндлера — фабриканта та члена нацистської партії, який врятував під час Другої світової війни з концтаборів понад тисячу євреїв…



 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Київський міський пологовий будинок 2
Автор Катерина Бенюк
2 квітня, 2024 вiвторок
Скандал у Київському пологовому: медперсонал виступив проти нового керівника
На фото: Олександр Скічко
2 квітня, 2024 вiвторок
Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
Пʼять років керівництва невігласів
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.08
    Купівля 39.08
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 квітня
20:00
переможні новини
Переможні новини 770-го дня війни: Сили оборони вразили 5 складів боєприпасів, а фіни дають Україні новий пакет допомоги
19:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Португалії Монтенегру й обговорив виконання оборонних домовленостей
19:49
Ексклюзив
Удар по 9-поверхівці в Одесі
"Бюрократія ускладнює компенсацію за зруйноване житло": депутат Одеської облради Мамутов закликав перевірити документи на житло
19:44
Оновлено
речник ГУР Андрій Юсов
"Нічого стратегічно нового не відбулось": речник ГУР Юсов про фейки росіян щодо нападу на Харків
19:40
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 22 російські атаки й завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів
19:30
Ексклюзив
на фото: Бріджит Брінк
"Плану Б щодо американської допомоги Україні не існує": розмова Еспресо з послом США Бріджит Брінк
19:17
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Ми продовжимо очолювати та скликати її": Кірбі про можливість передачі "Рамштайну" під контроль НАТО
19:11
Марк Рютте
МЗС Польщі не підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
18:37
Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм
Народну артистку України Рубльову заочно засудили до 10 років тюрми за колабораціонізм
18:19
Ще семеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному
Ще 7 дітей та їхні рідні виїхали з ТОТ Запорізької та Херсонської областей
18:15
Ексклюзив
Су-35
Попри втрати: кількість бомбардувальників РФ залишається на довоєнному рівні, - експерт Катков
18:14
Ексклюзив
окупанти
Окупанти перейдуть в наступ в другій половині 2024 року, - військовий експерт Коваленко
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Сі Цзиньпін хоче стати вождем всього світу
17:56
Оновлено
викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом
Заволоділи 94,8 млн грн Укрзалізниці: оголошено підозру організованій групі на чолі з ексрадником ОП Шилом
17:48
В Україні затримали 4 проросійських агітаторів, зокрема хакера, який створив "відеозвернення" колишнього високопосадовця ЗСУ
17:44
У РФ три літаки А-50У перебувають на ремонті та модернізації, - ГУР
17:29
Ексклюзив
кордон з Білорусю
Важлива інформаційна безпека щодо можливого вторгнення: журналіст Маслов про ситуацію з обстрілами й ДРГ на Чернігівщині
17:20
Австрія
Австрія виділила €2 млн на гуманітарні проєкти в Україні
17:19
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт уперше ввійшла до списку найбагатших людей світу
17:05
Маріуполь
У Маріуполі зафіксовані випадки захворювання холерою серед дітей, - Андрющенко
17:04
дрон, БПЛА
В Україні шукають розробників дронів-перехоплювачів
16:56
Ракетний удар по Сумщині 3 квітня
За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
16:55
Діана Панченко
YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Діани Панченко, яку підозрюють у держзраді
16:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш, Нікі Мінаж та ще 198 артистів закликали припинити "хижацьке" використання ШІ
16:47
окупанти
Через проблеми з логістикою особовому складу РФ доводиться переміщуватися пішки, - Спротив
16:42
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
НАТО може перейняти координацію "Рамштайну" на себе. В уряді ФРН не вважають це ескалацією
16:31
генератори
Медзаклади України отримають ще 50 генераторів
16:29
Дмитро Кулеба
Усі Patriot, які можуть надати Україні, повинні бути доставлені в державу якнайшвидше, - Кулеба
16:27
на фото Денис Шмигаль із Аларом Карісом
Шмигаль обговорив із президентом Естонії можливість створення спільних оборонних підприємств
16:23
На фото: Майкл Дуглас отримав "Золоту пальмову гілку" у Каннах
Майкл Дуглас та Скарлетт Йоганссон виявили, що є родичами
16:13
електроенергія
Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
16:06
Служба безпеки України
Викрадали людей та ув'язнювали до катівень: СБУ заочно оголосила підозру 26 колаборантам, які вступили до "МВС Росії" на Херсонщині
16:06
OPINION
Юрій Богданов
На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
16:03
Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія подала позов проти Держінспекції архітектури та містобудування. Причина
15:57
Володимир Зеленський
Зеленський закликав противників ударів по російських НПЗ приїхати й подивитись, як живе Харків
15:54
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Учасників війни з Україною та членів їхніх родин навчатимуть у фейковому виші на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
15:39
На фото: Гаррі Стайлз у Варшаві, Польща
У Великій Британії шукають експерта з життя і творчості Гаррі Стайлза через наплив туристів до його рідного села
15:38
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії заявив, що не відправлятиме військових в Україну
15:30
Президент Фінляндії Александер Стубб
Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €188 млн
15:19
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: Пів мільйона людей нам не потрібно
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV