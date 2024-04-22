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Кращі фільми жанру трагікомедія. Підбірка ТОП-5

22 квітня, 2024 понедiлок
22:00
Кіно трагікомедія

Пропонуємо нашу чергову п’ятірку цікавих фільмів, цього разу в жанрі - трагікомедія. Історії про привабливих і милих невдах, міленіалів у пошуках себе і, звісно, про кохання

Мила Френсіс

Frances Ha

США, 2012 рік.

Драма, мелодрама, комедія.

MDb: 7,5.

Молода мешканка Нью-Йорка Френсіс мріє стати танцівницею, хоча не має до цього жодних здібностей. До того ж у неї купа неприємностей. Серед яких не ладнаються стосунки з бойфрендом та брак коштів на оплату кімнати. Єдина радість у житті Френсіс — сусідка по квартирі Софі…

 

Тоні Ердманн

Toni Erdmann

Німеччина, Австрія, 2016 рік.

Драма, комедія.

IMDb: 7,4.

Веселун Вінфред не втратив почуття гумору навіть у поважному віці. Але його доросла дочка Інес зовсім інша. Вона дуже серйозна і так багато працює, що в її житті зовсім не залишається місця радості. Тоді Вінфред переодягається в бізнесмена…

 

Серйозна людина

A Serious Man

Великобританія, Франція, США, 2009 рік.

Драма, комедія.

IMDb: 7,1.

У житті Ларрі, університетського професора фізики починається чорна смуга. Втомившись від негараздів, чоловік вирішив…

 

Френк

Frank

Великобританія, Ірландія, 2013 року.

Драма, комедія.

IMDb: 7,0.

Молодий хлопець Джон, який живе в англійській глибинці, мріє про музичну кар'єру. Якось герой викликається підмінити клавішника ексцентричного поп-гурту The Soronprfbs…

 

Молода жінка

Jeune femme

Франція, Бельгія, 2017 року.

Драма, комедія.

IMDb: 6,6.

Паула ще підлітком посварилася з матір'ю і втекла з дому. Після цього дівчина кілька років жила зі своїм хлопцем – претензійним фотографом. Але любов закінчилася, і Паула після нервового зриву, вирушає блукати Парижем…


 
Теги:
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Суспільство
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