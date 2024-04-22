Кращі фільми жанру трагікомедія. Підбірка ТОП-5
Пропонуємо нашу чергову п’ятірку цікавих фільмів, цього разу в жанрі - трагікомедія. Історії про привабливих і милих невдах, міленіалів у пошуках себе і, звісно, про кохання
Мила Френсіс
Frances Ha
США, 2012 рік.
Драма, мелодрама, комедія.
MDb: 7,5.
Молода мешканка Нью-Йорка Френсіс мріє стати танцівницею, хоча не має до цього жодних здібностей. До того ж у неї купа неприємностей. Серед яких не ладнаються стосунки з бойфрендом та брак коштів на оплату кімнати. Єдина радість у житті Френсіс — сусідка по квартирі Софі…
Тоні Ердманн
Toni Erdmann
Німеччина, Австрія, 2016 рік.
Драма, комедія.
IMDb: 7,4.
Веселун Вінфред не втратив почуття гумору навіть у поважному віці. Але його доросла дочка Інес зовсім інша. Вона дуже серйозна і так багато працює, що в її житті зовсім не залишається місця радості. Тоді Вінфред переодягається в бізнесмена…
Серйозна людина
A Serious Man
Великобританія, Франція, США, 2009 рік.
Драма, комедія.
IMDb: 7,1.
У житті Ларрі, університетського професора фізики починається чорна смуга. Втомившись від негараздів, чоловік вирішив…
Френк
Frank
Великобританія, Ірландія, 2013 року.
Драма, комедія.
IMDb: 7,0.
Молодий хлопець Джон, який живе в англійській глибинці, мріє про музичну кар'єру. Якось герой викликається підмінити клавішника ексцентричного поп-гурту The Soronprfbs…
Молода жінка
Jeune femme
Франція, Бельгія, 2017 року.
Драма, комедія.
IMDb: 6,6.
Паула ще підлітком посварилася з матір'ю і втекла з дому. Після цього дівчина кілька років жила зі своїм хлопцем – претензійним фотографом. Але любов закінчилася, і Паула після нервового зриву, вирушає блукати Парижем…
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