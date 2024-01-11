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Кремль використовує міф про "Велику Вітчизняну", як аналогію війни в Україні, - ISW

11 січня, 2024 четвер
05:27
Війна з Росією

Кремль використовує міфи так званої "Великої Вітчизняної війни" для проведення уявних паралелей із повномасштабним вторгненням в Україну

Про це пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Намагання Кремля використати міфи так званої "Великої Вітчизняної війни" (Другої світової війни – ред.) для підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні суперечить нинішньому рівню мобілізації в Росії та риторичним спробам президента Росії Володимира Путіна запевнити росіян, що війна не матиме довготривалих внутрішніх наслідків.

У звіті нагадують, що російське видання "Фонтанка" опублікувало інтерв'ю з головою комітету з оборони Державної думи Росії Андрієм Картаполовим 9 січня, в якому він заявив, що навіть у "переможні 1944-1945 роки" радянські війська натрапляли на труднощі, що спонукало інтерв'юера запитати Картаполова, чи не перебуває Росія зараз, образно кажучи, у 1944-1945 роках (тобто на порозі завершення війни в Україні – ред.).

Аналітики зазначають: Картаполов спробував розширити хибну аналогію між боротьбою Радянського Союзу проти нацистської Німеччини та неспровокованим вторгненням Росії в Україну, стверджуючи, що Росія зараз, образно кажучи, десь у грудні 1943 року і переходить у 1944 рік.

При цьому нагадують, що радянські військові розпочали серію успішних наступальних операцій після оборонної перемоги в битві на Курській дузі в липні 1943 року і до грудня 1943 року вийшли на береги Дніпра та Києва в Україні.

Картаполов же пояснив свою логіку, стверджуючи, що українські війська зазнали невдачі влітку 2023 року в контрнаступі в Запорізькій області так само як нацистська Німеччина зазнала втрат у боях у 1943 році.

У звіті прийшли до висновку: аналогія Картаполова має мало сенсу, особливо з огляду на той факт, що російські війська не здобули помітних успіхів за останні місяці.

Інтерв'юер запитав Картаполова, чи означає його аналогія, що війна Росії в Україні закінчиться у 2024 році, що змусило російського чиновника визнати, що війну Росії в Україні та Другу світову війну не можна буквально порівнювати.

Картаполов, з усім тим, і далі використовув алюзії на Другу світову війну, щоб стверджувати, що російські військові продовжуватимуть війну в Україні, доки не встановлять "прапор над Рейхстагом" (тобто, до повної перемоги в Україні, яка б відповідала всім максималістським цілям Путіна – ред.).

В огляді додають: постійні відсилання Кремля на Другу світову війну частково покликані створити абсолютно хибне враження, що сьогоднішня Росія може змести своїх ворогів, покладаючись на масу переважної кількості живої сили і техніки, як це нібито зробила Червона армія з нацистською Німеччиною.

Росія
Друга світова війна
пропаганда
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