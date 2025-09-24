Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні

У Академії запевняють: опанувати “крипту” під силу кожному.

“Якщо людина хоче прийти і зрозуміти, що таке трейдинг - він зрозуміє. Якщо він хоче зрозуміти, що таке торгові боти, інвестиції - він зрозуміє, як і ICO, стейкінг, всі ці незрозумілі слова. Під час навчання ми охоплюємо всі сфери, а далі людина вже сама вирішує: куди їй рухатися, що їй більше подобається, що приносить більший дохід”, - розповідає Нікіта Веліканов - аналітик з торгових ботів, спікер FFA.

Цього літа FFA запустили соціальний освітній проєкт “Твоє Майбутнє”. Дві сотні військових та ветеранів безкоштовно проходять навчання з освоєння криптовалюти на флагманському курсі академії FFA Crypto.

Одним із студентів став Артем Баган, який повернувся з фронту навесні 2024 року.

“Під час навчання все дуже чітко доносять, все зрозуміло. Навчання розбито на модулі. Що таке інвестиційний портфель, біржа (і як з нею працювати), торговий бот, трейдинг і так далі. По закінченню кожного модуля, чи всередині модуля відбуваються онлайн-зустрічі, обговорення”, - коментує Артем Баган, ветеран, студент FFA.

Навчання на базовому курсі триває три місяці. Студенти отримують доступ до записаних уроків та практичних завдань на спеціальній LMS платформі, а також консультації наставників у чатах і на онлайн-зустрічах. Під час випускного нагородили найкращих студентів, які досягли найбільших результатів. Серед них і Надія Шепелева.

“Я досягла цього результату з такого повного-повного нуля. Можу сказати, що за цим напрямком є майбутнє, до того ж це цікаво. Я починала 50 доларів на “битах”, потім збільшувала бюджет, і зараз в роботі в мене активно 2000 доларів, і з них 2500 доларів - цілком реально заробити”, - розповідає Надія Шепелева, студентка FFA.

З початком повномасштабного вторгнення FFA регулярно допомагає Збройним Силам України, закриваючи збори на мільйони гривень. В Академії наголошують: головне не лише навчати, а й підтримувати наших захисників.

“Ми багато донатимо. Також ми співпрацюємо з Human Labs, які закуповують протези. Важлива швидкість поставок, тому що, якщо ти вчасно це не зробиш, у людини просто атрофується м’яз”, - зауважує Нікіта Веліканов - аналітик з торгових ботів, спікер FFA.

FFA поєднує навчання, розвиток і благодійність. Зокрема, на аукціоні, під час випускного, зібрали кошти на лікування, протезування та реабілітацію бійців Третього армійського корпусу (3ї ОШБ). Загалом було зібрано 1 000 000 грн, з яких майже 800 000 грн передали академія FFA та особисто Олександр Орловський.



