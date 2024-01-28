Про це він публічно заявив на влаштованих AUR в місті Ясси урочистостях з нагоди 165-річчя об'єднання Румунії, повідомляє портал Adevarul.ro.

"Ми 1859 року зробили перший крок до суверенітету, але насправді ми не були суверенними. Свій суверенітет як держава ми отримали лише після війни за незалежність. І ми боролися десятиліттями. Це був перший крок і він був найважливішим, союз князівств. Без цього не обійшлося. Але протягом кількох десятиліть ми метушилися між імперіями, намагаючись отримати цей суверенітет ", - сказав Тарзіу.

Під "імперіями" він розуміє Росію та країни Заходу.

"Сьогодні історія знову ставить нас у контекст, де великі імперії воюють одна з одною. Ми, як завжди, на роздоріжжі, і маємо мати справу з цими великими імперіями, щоб отримати свій суверенітет або зберегти та завершити його. Ми не станемо справді суверенними, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабію не можна забувати. Вона повинна повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, Південна Бессарабія не може бути забута, земля Герца, Закарпаття, все, що було і є від румунського народу, має повернутися в межі тієї ж держави. Це ідеал, про який нам не дозволено забувати, ігнорувати чи мовчати", - наголосив Клаудіу Тарзіу.

Румунська редакція часопису Newsweek своєю чергою нагадує про те, що Тарзіу і раніше висловлював готовність до співпраці з Росією у ім'я ніби як інтересів Румунії.

"Я вважаю, що є необхідність розморозити відносини між Румунією та Росією. Я визнаю необхідність успішної співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього", - казав лідер правих радикалів у сенаті Румунії.