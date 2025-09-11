"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022

Фільм - повнометражний дебют режисерки Жанни Озірної.

В головних ролях - Роман Луцький ("Сторожова застава", "Віддана", " Відблиск", "Під вулканом") та Ірина Нірша.

Продюсер - Дмитро Суханов ("Мої думки тихі").

Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас і Оля, після вечірки з друзями, проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартирі — без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве — лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

Творці фільму підкреслюють, що цей фільм про всіх нас, хто пережив перші дні повномасштабного вторгнення, хто бу розгублений, почувався в небезпеці і у тяжкі хвилини знаходив підтримку та любов поруч із коханими людьми.

"Я хотіла зробити фільм, де би кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою", — підкреслює режисерка стрічки Жанна Озірна.

Фільм знятий без державного фінансування, за рахунок гранту La Biennale di Venezia..

Світова прем’єра "Медового місяця" відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі.

Фільм взяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав найвищу нагороду Ґран-прі на КМКФ "Молодість" у Києві, Ґран-прі журі "Золотий Атлас" на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му.

Актор Роман Луцький, режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов, акторка Ірина Нірша на спецпоказі фільму "Медовий місяць" у Києві

9 вересня у Києві відбувся спеціальних допрем"єрний показ фліьму за участі знімальної групи, "Еспресо" став інофрмацінйим партнером події.

"Це історія про тендітне кохання, на тлі початку вторгнення. Де пара має ховатися від загроз, має дуже сильно зблизитись та переосмислити себе, свої стосунки та своє майбутнє. Це історія про нас, про таких як ми - звичайних людей, які не вірили до останнього. Так, у фільмі є звуки війни, але візуально ви нічого не побачити. Більш делікатно до теми війни у ​​кінематографі ще, здається, ніхто не підходив. Фільм дуже цікаво працює з вашою уявою до самого кінця і тому я постійно говорю - що такий перегляд себе має, на мою думку, чудовий терапевтичний ефект", - зазначив продюсер фільму Дмитро Суханов.

.

