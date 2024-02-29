Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини "Мертві" політичні партії далі існують на папері, - рух ЧЕСНО

"Мертві" політичні партії далі існують на папері, - рух ЧЕСНО

29 лютого, 2024 четвер
17:28
Новини

Вікторія Максимова, аналітикиня руху ЧЕСНО, зазначила, що з 2016 року Міністерство юстиції України подало до суду 53 позови щодо анулювання реєстрацій політичних партій, з яких 11 анульовано

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"В українському законодавстві закріплено, що політичні партії мають щонайменше раз на десять років брати участь у загальнонаціональних виборах. Тобто це можуть вибори або до парламенту, або президентські вибори. Місцеві вибори під цю категорію не підпадають. Також закріплена система протидії таким "мертвим" партіям. Якщо партія не брала участі у виборах протягом останніх 10 років, то Міністерство юстиції України може подати позов до суду про анулювання реєстрації цієї партії. З 2016 року Міністерство юстиції подало таких 53 позови, зараз й досі тривають впровадження по більшості з них. Суд анулював реєстрації 11 партіям за те, що вони не брали участь у виборах", - зауважила Вікторія Максимова.

рух ЧЕСНО

За її словами, у парламенті зареєстрований законопроєкт, щоб на час воєнного стану припинили відраховувати строк брати участь у виборах протягом 10 років, проте авторами цього проєкту закону є нардепи від забороненої ОПЗЖ. Шансів, аби цей законопроєкт був підтриманий, мало.

"Треба розуміти, що ця вся історія ускладнюється тим, що ми не знаємо, коли будуть наступні вибори. Відповідно, для партій створюється складність, що вони просто не зможуть брати участь у виборах, якщо їх не буде. Водночас ми фіксували, що багато партій почали перейменовуватися під час воєнного стану, бо нові партії зареєструвати не можна, також не можна партію купити чи продати. Найпопулярнішим способом передачі політичних партій є зміна назви та її керівників. У 2022 році вже почався цей процес, у 2023 році він активізувався і продовжується зараз. Відповідно, ці "мертві" партії продовжують існувати. В Україні й досі зареєстровано понад 370 партій. З досвіду останніх виборів, які відбувалися у 2019 році, розуміємо, що більшість з політичних партій існують лише на папері", - підкреслила аналітикиня руху ЧЕСНО

Максимова додала, що Мін'юст надав відповідь, що на сьогодні не готують нових позовів до суду, оскільки не мають відповідних матеріалів для опрацювання.

  • Раніше лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська розповіла, що майже всі колишні депутати ОПЗЖ працюють у парламенті, сформувавши різні депутатські групи у Верховній Раді, та часто стають "партнерами" зі "Слугою Народу" в голосуваннях



 

Теги:
Читайте також:
Карта. Авдіїівка_2702
Автор Богдан Бачинський
28 лютого, 2024 середа
Карта бойових дій за період 21-28 лютого: наслідки окупації Авдіївки та війна за контроль у небі
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 лютого, 2024 понедiлок
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
Мітч МакКоннелл
28 лютого, 2024 середа
Лідер республіканців у сенаті США Макконнелл оголосив про відставку
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.02
    Купівля 38.02
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.2
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 лютого
18:13
На фото: Олексій Гнатковський
Актор з фільму "Довбуш" Гнатковський став найсексуальнішим українським митцем
18:08
OPINION
Костянтин Москалець
Цей хлопець
18:07
Олександра Меркушина
Меркушина здобула перше золото для України на юніорському ЧС-2024 з біатлону
18:05
Такер Карлсон і Путін
"Одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув": Карлсон сказав, що його найбільше вразило в інтерв'ю з Путіним
17:53
"Реальна історія з особистого життя": KRUTЬ та KALUSH випустили спільну пісню
17:49
Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак
У Росії повідомили про зрив поставок вітчизняних літаків
17:46
У Мінстратегпромі стверджують, що Україна з початку року виготовила близько 200 тис. FPV-дронів
17:39
Оновлено
міни, замінований пляж
В Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території: у ДСНС розповіли, як прискорити розмінування
17:35
катер берегової охорони окупантів
В Азовському морі горів катер ФСБ: постраждали 5 росіян
17:31
Мелітополь
Терор з використанням технологій: у Мелітополі росіяни для патрулювання застосовують квадрокоптери, - Федоров
17:30
гроші
З початку року Україна отримала $1,2 млрд зовнішнього фінансування: 75% коштів – гранти
17:29
Європарламент
Європарламент висловив стурбованість через обмеження закордонних поїздок депутатів ВРУ – резолюція
17:19
Оновлено
Олексій Навальний
"Жоден катафалк не погоджується везти тіло": соратники про проблеми з похороном Навального
17:12
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменії слід замислитися про можливість вступу в Євросоюз, - спікер парламенту
16:58
На фото: Мілена Мельничук
"Погрожували, називали нацисткою": представниця України на "Міс Європа" заявила про цькування з боку росіян
16:55
щеплення вакцинація
Українці зможуть вакцинуватися в аптеках. Подробиці
16:48
суд, суддя
Соратник екснардепа Киви, який шпигував за ППО на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми
16:46
дрон, БПЛА
Біля Сімферополя пролунали вибухи: міноборони РФ повідомило про збитий БПЛА
16:42
Ексклюзив
Карта. Роботине_2702
На Запорізькому напрямку ворог використовує тактику авдіївських подій, - "Легіон Свободи"
16:11
Єврокомісія
Єврокомісія схвалила виділення з фондів ЄС 137 млрд євро для Польщі: 1,4 млрд євро підуть фермерам
16:05
палає криголам "Єрмак"
У порту Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак"
16:03
Ексклюзив
Європарламент
Беззубість і боягузливість євродепутатів: кореспондентка Еспресо зі Страсбурга про резолюцію щодо вбивства Навального
16:00
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Загарбники глушать зв'язок на ТОТ, аби завадити українцям передавати дані Силам оборони, - Спротив
16:00
OPINION
Тарас Загородній
Вибори під час війни та російська ІПСО
15:52
сепар днр
Вбивство литовського режисера Кведаравічюса у Маріуполі: Литва оголосила підозри трьом бойовикам "ДНР"
15:36
Латвія
У Латвії конфісковуватимуть автомобілі, зареєстровані в Білорусі
15:19
На фото: Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано
Мінкультури Італії підтвердило, що Ізраїль не виключатимуть з Венеційської бієнале
15:11
Європарламент
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав надати Україні ракети Taurus
15:07
Обмотались ізотермічними ковдрами, щоб бути непомітними для тепловізорів: на Одещині затримали 4 ухилянтів
14:53
Ексклюзив
Позиції на Авдіївському напрямку певний час ще переходитимуть з рук у руки, - військовослужбовець ЗСУ
14:47
СБУ затримала ще двох колаборанток з Херсонщини: одна з них ховалась у київському хостелі
Після звільнення Херсонщини втекли до інших міст: СБУ викрила двох організаторок псевдореферендуму
14:45
На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Партизани "Атеш" виявили на аеродромі в Московській області систему ППО "Панцирь-С1"
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:16
Mаil.гu
Українська ІТ-Армія атакувала найбільший сервіс електронної пошти в РФ
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Солдати НАТО під Роботиним? Що насправді хоче Макрон
14:00
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
"Виглядає недоречно": стилістка прокоментувала образи Alyona Alyona і Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення-2024
13:58
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Найстаршій жінці 95 років: з Авдіївського напрямку евакуювали 26 людей
13:50
Ексклюзив
навчання з протидії ДРГ
ЗСУ знищили групу підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку, окупанти відмовилися йти в наступ
13:50
Південноукраїнська АЕС
Ефективність роботи енергоблоків українських АЕС уперше в історії досягла 100%
13:37
Дональд Туск
Туск вважає, що усі заяви Путіна слід сприймати "абсолютно серйозно"
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV