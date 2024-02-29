"Мертві" політичні партії далі існують на папері, - рух ЧЕСНО

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"В українському законодавстві закріплено, що політичні партії мають щонайменше раз на десять років брати участь у загальнонаціональних виборах. Тобто це можуть вибори або до парламенту, або президентські вибори. Місцеві вибори під цю категорію не підпадають. Також закріплена система протидії таким "мертвим" партіям. Якщо партія не брала участі у виборах протягом останніх 10 років, то Міністерство юстиції України може подати позов до суду про анулювання реєстрації цієї партії. З 2016 року Міністерство юстиції подало таких 53 позови, зараз й досі тривають впровадження по більшості з них. Суд анулював реєстрації 11 партіям за те, що вони не брали участь у виборах", - зауважила Вікторія Максимова.

За її словами, у парламенті зареєстрований законопроєкт, щоб на час воєнного стану припинили відраховувати строк брати участь у виборах протягом 10 років, проте авторами цього проєкту закону є нардепи від забороненої ОПЗЖ. Шансів, аби цей законопроєкт був підтриманий, мало.

"Треба розуміти, що ця вся історія ускладнюється тим, що ми не знаємо, коли будуть наступні вибори. Відповідно, для партій створюється складність, що вони просто не зможуть брати участь у виборах, якщо їх не буде. Водночас ми фіксували, що багато партій почали перейменовуватися під час воєнного стану, бо нові партії зареєструвати не можна, також не можна партію купити чи продати. Найпопулярнішим способом передачі політичних партій є зміна назви та її керівників. У 2022 році вже почався цей процес, у 2023 році він активізувався і продовжується зараз. Відповідно, ці "мертві" партії продовжують існувати. В Україні й досі зареєстровано понад 370 партій. З досвіду останніх виборів, які відбувалися у 2019 році, розуміємо, що більшість з політичних партій існують лише на папері", - підкреслила аналітикиня руху ЧЕСНО

Максимова додала, що Мін'юст надав відповідь, що на сьогодні не готують нових позовів до суду, оскільки не мають відповідних матеріалів для опрацювання.

Раніше лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська розповіла, що майже всі колишні депутати ОПЗЖ працюють у парламенті, сформувавши різні депутатські групи у Верховній Раді, та часто стають "партнерами" зі "Слугою Народу" в голосуваннях





