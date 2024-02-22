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Майже всі колишні депутати ОПЗЖ працюють у парламенті для зручного "партнерства", - лідерка руху ЧЕСНО Думанська

22 лютого, 2024 четвер
16:43
Суспільство Верховна Рада

Лідерка руху ЧЕСНО Віта Думанська зазначила, осколки ОПЗЖ, які сформували різні депутатські групи у Верховній Раді, часто стають "партнерами" зі "Слугою Народу" в голосуваннях

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Майже всі колишні депутати ОПЗЖ працюють у парламенті за виключенням лише кількох депутатів, щодо яких відкриті провадження. Сьогодні, 22 лютого, була новина щодо справи Рабіновича, яку ДБР нарешті передало до суду. Нагадаю, Рабінович втік з України ще до початку повномасштабного вторгнення, потім його позбавили громадянства України, бо у нього було ізраїльське громадянство. Відповідно, Рабінович був позбавлений і депутатського мандата, але тільки тепер справу передали до суду", - зауважила лідерка руху ЧЕСНО.

За її словами більшість депутатів ОПЗЖ все-таки працюють у Верховній Раді, ці депутати стали певними "партнерами" зі "Слугою Народу" у голосуваннях.

"Якщо подивитися результати голосування за проєкт закону про мобілізацію до першого читання, то саме завдяки голосам ОПЗЖ вдалося прийняти цей законопроєкт. Ми аналізували результати голосувань у парламенті за два останні роки з понад 5000 голосувань й побачили, що у "Слуги Народу" було тільки 17 голосувань, у яких вони надали своїх 226 голосів, тому їм потрібні "партнери". Осколки ОПЗЖ, які сформували різні депутатські групи, часто стають такими "партнерами". На яких умовах відбувається "партнерство" не знаю, чи це обіцянка їх не чіпати, чи це якісь інші домовленості, але воно є. А свідченням цього є те, що парламент поставив на гальма законопроєкт з приводу позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій, і про це вже майже як півтора року не говорять", - підкреслила Віта Думанська.

  • Раніше Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху ЧЕСНО, зазначав, що аналізуючи голосування парламентарів у ВР за 2022 та 2023 роки, можна дійти висновку про кризу монобільшості, а не парламенту.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Слуга народу
ОПЗЖ
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