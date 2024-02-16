Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Можемо говорити про кризу монобільшості, а не парламенту: рух ЧЕСНО проаналізував голосування нардепів
Ексклюзив

Можемо говорити про кризу монобільшості, а не парламенту: рух ЧЕСНО проаналізував голосування нардепів

16 лютого, 2024 п'ятниця
16:18
Суспільство Верховна Рада

Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху ЧЕСНО, зазначив, що протягом останніх двох років у Верховній Раді було близько 5200 голосувань, з них лише у 17 голосуваннях "Слуга Народу" дала 226 і більше голосів

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Рух ЧЕСНО вирішив відреагувати на заяву голови монобільшості (Давид Арахамія, - ред.) та перевірити, чи справді є труднощі у Верховній Раді з кількістю голосів. Ми перевірили, в яких випадках сама монобільшість забезпечувала щонайменше 226 голосів для ухвалення рішень. З'ясувалося, що протягом останніх двох років у Верховній Раді було близько 5200 голосувань, з них лише у 17 голосуваннях "Слуга Народу" дала 226 і більше голосів, що становить близько 0,33% від загальної кількості. Ми бачимо, що Верховна Рада працює, голосування відбуваються, але монобільшість дає потрібну кількість голосів лише у незначних голосуваннях. Цікаво, що більшість таких голосувань, коли монобільшість забезпечила самостійно 226 голосів, стосувалися внесення змін до бюджету, роботи ВР в умовах воєнного стану, запровадження указу про воєнний стан і так далі", - прокоментував парламентський аналітик руху ЧЕСНО.

За його словами, одним з останніх голосувань, коли "Слуга Народу" дала 226 голосів і більше, було призначення Василя Малюка на посаду очільника СБУ. А більшість голосувань забезпечується голосами депутатів інших фракцій та груп.

"Можемо говорити про кризу монобільшості, а не кризу парламенту. Щодо компенсаторної функції, тобто хто допомагає монобільшості голосами, то рух ЧЕСНО аналізував ситуацію і в першій рік скликання, і після екватору роботи парламенту. Якщо у перший час це були депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра", то після повномасштабного вторгнення ситуація змінилися, у Верховній Раді з'явилися дві нові депутатські групи, залишки колишньої ОПЗЖ: "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України". Ці групи зараз системно та синхронно голосують з монобільшістю", - зауважив Олександр Саліженко.

  • у грудні 2023 року голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають
Теги:
Україна
Верховна Рада
Читайте також:
Путін і Лавров
14 лютого, 2024 середа
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
десантний корабель "Цезар Куніков"
15 лютого, 2024 четвер
Британська розвідка оцінила наслідки знищення корабля "Цезар Куніков" для РФ
Віктор Орбан
15 лютого, 2024 четвер
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.75
    Купівля 37.75
    Продаж 38.32
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
16 лютого
17:12
Принц Гаррі
Принц Гаррі розглядає можливість отримати громадянство США, відмовившись від своїх титулів, - The Telegraph
16:49
Ексклюзив
"Чергові мультики Путіна": експерт Киричевський про розміщення Росією ядерної зброї у космосі
16:44
мобілізація
Мобілізований ухилянт: на Чернігівщині викрили депутата, який отримував гроші, але не з'являвся на службі
16:44
Ярослав Юрчишин
Чи може влада заблокувати Telegram в Україні: пояснення нардепа Юрчишина
16:44
Зеленський
"Зеленський зняв Залужного, бо програв війну": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 лютого
16:37
На фото: Yakaboo
Суд постановив розпочати процедуру банкрутства інтернет-книгарні Yakaboo, вони подадуть апеляцію
16:26
книга "Бахмут. Хроніки незламної фортеці"
"Бахмут. Хроніки незламної фортеці": у Києві презентували книгу на основі спогадів волонтерів, учителів і медиків
16:23
безробіття
Нардеп Наталуха про працевлаштування в Україні: "Щодо кадрів – це катастрофа, такого не було ніколи"
16:23
Ємен, хусити
У США перехопили судно зі зброєю, призначеною для хуситів
16:11
Окупанти
Окупанти на ТОТ "націоналізують" житло депортованих у РФ українців, - Спротив
16:07
Оновлено
Лукашенко
Лукашенко заявив про затримання "українських диверсантів" на кордоні з Білоруссю. ДПСУ відреагувала
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Голка в яйці. Чому рейтинги Зеленського падатимуть?
16:00
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Кабмін
Кабмін затвердив план дій на 2024 рік: на яких 10 пріоритетах зосередяться урядовці
15:56
Авдіївка
"На нашій ділянці фронту не менш ніж 15 тис. росіян": 3-тя ОШБр про ситуацію в Авдіївці та втрати окупантів
15:43
Депардьє і Путін
Ще одна жінка звинуватила Депардьє у сексуальних домаганнях
15:39
Китай космос
SpaceX вдруге спробувала запустити космічний корабель, який має здійснити м'яку посадку на Місяць
15:35
Екслідеру проросійської партії "Держава" оголосили підозру в закликах до повалення конституційного ладу
15:34
Ексклюзив
Ганна Гопко
Це не гарантії безпеки: екснардепка Гопко про безпекові угоди країн Європи з Україною
15:30
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Наталуха пояснив, чому варто залишити опцію бронювання працівників від мобілізації
15:09
Оновлено
Зеленський у Німеччині
Україна і Німеччина підписали угоду про "безпекову співпрацю", Шольц анонсував 1,1 млрд євро допомоги
14:59
Авдіївка
Українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський
14:57
Оновлено
Олексій Навальний
У Росії заявили про смерть Навального у в'язниці
14:49
Кирило Буданов
Погана, але не критична: Буданов про ситуацію з боєприпасами на фронті
14:37
OPINION
Вадим Денисенко
Смерть Навального: хто пожинатиме плоди
14:05
зерно, зернова угода
Українці продають технічне зерно до Польщі? Проведено 300 обшуків
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Громадянство РФ: чому поновлюють на посадах суддів та чиновників?
14:01
Ілюстративне фото
Буде свіжо: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідних та коли чекати потепління
13:57
нафта ембарго санкції
Індія відновила імпорт російської нафти "Сокол"
13:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 лютого: гривня зміцнилася щодо долара та євро
13:27
окупанти крим
"Немає подвійної переваги": в ЗСУ заперечили готовність РФ до масштабного наступу на Запорізькому напрямку
13:21
порт "Усть-Дунайськ"
Блокада кордону: Україна формує каравани для перевезень Дунаєм експортних товарів до ЄС
13:11
На фото: Сергій Сілаков з thekomakoma
Музикант проєкту thekomakoma Сергій Сілаков вступив на військову службу
13:05
Японія
Україна отримала від Японії майже $50 млн на ремонт пошкодженого житла
13:00
шахед
НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів чіпами оновлених іранських "шахедів"
12:59
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Mercedes-Benz продав частку в російському "Камазі"
12:52
Аналітика
бюджет
Чи врятують держбюджет 50 млрд євро від ЄС?
12:47
Україна повернула тіла 66 загиблих захисників
Україна повернула тіла 58 полеглих захисників
12:40
Володимир Єрмаков
У Німеччині затримали ще трьох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста
12:21
Оновлено
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
"Ситуація складніше, ніж в Бахмуті": 3-тя ОШБр каже, що Росія застосовує фосфор в Авдіївці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV