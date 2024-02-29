Міноборони Сінгапуру має намір закупити ще вісім винищувачів F-35
Військово-повітряні сили Сінгапуру хочуть купити вісім нових бойових винищувачів F-35, які приєднаються до раніше придбаних 12 літаків
Про це заявив міністр оборони Сінгапуру Інг Енг Хен під час виступу у парламенті, пише Xinhua.
"ВПС Сінгапуру замовлять 8 бойових літаків F-35A на додачу до вже раніше придбаних 12 F-35B", - йдеться у матеріалі.
За слова міністра, нові літаки будуть взяті на озброєння до 2030 року за умови схвалення парламентом збільшення видатків на оборону.
Інг додав, що пропонований цьогорічний оборонний бюджет Сінгапуру становить близько $15 мільярдів, що на 2,5% більше, ніж у 2023-му.
- Нагадаємо, у червні 2023 року у Сінгапурі відбувся безпековий форумі "Діалог Шангрі-Ла", у якому взяв участь міністр оборони України.
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