Міноборони Сінгапуру має намір закупити ще вісім винищувачів F-35

Про це заявив міністр оборони Сінгапуру Інг Енг Хен під час виступу у парламенті, пише Xinhua.

"ВПС Сінгапуру замовлять 8 бойових літаків F-35A на додачу до вже раніше придбаних 12 F-35B", - йдеться у матеріалі.

За слова міністра, нові літаки будуть взяті на озброєння до 2030 року за умови схвалення парламентом збільшення видатків на оборону.

Інг додав, що пропонований цьогорічний оборонний бюджет Сінгапуру становить близько $15 мільярдів, що на 2,5% більше, ніж у 2023-му.