На Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником

Про це повідомляє пресслужба єпархії.

Напередодні на загальних зборах релігійна громада ухвалила рішення про вихід з Московського Патріархату разом з настоятелем протоієреєм Михайлом Харабарою, який 32 роки очолює цю парафію.

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Задовільнивши прохання священник і громади про прийняття до складу Одеської єпархії ПЦУ, владика Афанасій видав відповідні Укази, а також затвердив новий Статут релігійної громади.