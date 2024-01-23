На Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником
Архиєпископ Одеський і Балтський ПЦУ Афанасій 23 січня прийняв настоятеля і уповноважених парафіян Свято-Успенської парафії селища Олександрівка міста Чорноморськ
Про це повідомляє пресслужба єпархії.
Напередодні на загальних зборах релігійна громада ухвалила рішення про вихід з Московського Патріархату разом з настоятелем протоієреєм Михайлом Харабарою, який 32 роки очолює цю парафію.
Читайте також: Карта переходів громад з московського патріархату станом на грудень 2023 року
Задовільнивши прохання священник і громади про прийняття до складу Одеської єпархії ПЦУ, владика Афанасій видав відповідні Укази, а також затвердив новий Статут релігійної громади.
- 8 січня Росія заблокувала на своїй території доступ до сайту Православної церкви України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе