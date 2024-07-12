НАТО вперше за 16 років за підсумками саміту не згадало про планований вступ Грузії

Про це він написав у соцмережі Х.

Ауштрявічюс звернув увагу на те, що вперше з 2008 року з декларації саміту зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО.

"Це збігається з обіцянкою керівної партії перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено", – зауважив євродепутат.

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі відреагував на ухвалену на саміті декларацію.

За словами Папуашвілі, з погляду "демократичного та інституційного розвитку" Грузія випереджає країни-члени НАТО.

Він навів як приклад рішення уряду партії влади "Грузинська мрія" надіслати контингент для підтримки місії Альянсу в Афганістані у 2015-2021 роках.

"Причому, порівняно із самими членами НАТО, ми були четвертими після США, Німеччини та Італії. Більше нічого не скажу про те, хто виконував завдання якої складності. Ми всі знаємо і пам'ятаємо історії та жертви наших героїчних солдатів", – додав він.