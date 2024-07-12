НАТО вперше за 16 років за підсумками саміту не згадало про планований вступ Грузії
Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс закликав владу Грузії "відкоригувати компас", бо буде втрачено її європейський шлях
Про це він написав у соцмережі Х.
Ауштрявічюс звернув увагу на те, що вперше з 2008 року з декларації саміту зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО.
"Це збігається з обіцянкою керівної партії перемогти "ліберальний фашизм". Я закликаю керівництво Грузії відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено", – зауважив євродепутат.
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі відреагував на ухвалену на саміті декларацію.
За словами Папуашвілі, з погляду "демократичного та інституційного розвитку" Грузія випереджає країни-члени НАТО.
Він навів як приклад рішення уряду партії влади "Грузинська мрія" надіслати контингент для підтримки місії Альянсу в Афганістані у 2015-2021 роках.
"Причому, порівняно із самими членами НАТО, ми були четвертими після США, Німеччини та Італії. Більше нічого не скажу про те, хто виконував завдання якої складності. Ми всі знаємо і пам'ятаємо історії та жертви наших героїчних солдатів", – додав він.
- Вашингтонський саміт НАТО в опублікованій декларації закликає Росію вивести свої війська з Молдови та Грузії. Слід зазначити, що у декларації немає запису про те, що Грузія стане членом НАТО.
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