Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів

А з компанією Postupai, яка з 2019 року допомагає українцям успішно вступати до словацьких вишів, цей процес стає простим, зрозумілим і безпечним. Саме тому дедалі більше молоді обирає навчання в Словаччині.

Чому варто обрати навчання в Словаччині

Безкоштовна освіта - навчання словацькою мовою у державних університетах не потребує оплати.

Європейський диплом - після закінчення випускники отримують диплом, що визнається у всіх країнах ЄС.

Легка процедура вступу - більшість програм не вимагають складних іспитів, достатньо подати документи та пройти співбесіду.

Доступні гуртожитки - студенти мають можливість проживати у кампусах за символічну плату.

Стипендії та пільги - знижки на транспорт, харчування, культурні заходи.

Як Postupai допомагає абітурієнтам

Навіть якщо ви вперше стикаєтеся з ідеєю навчання у Словаччині, з Postupai це не стане проблемою.

Компанія пропонує:

консультації та підбір університету і спеціальності;

допомогу з документами, нострифікацією та оформленням студентського ВНЖ;

курси словацької мови від рівня А0 до В2;

організацію проживання у гуртожитку або квартирі;

повний супровід під час навчання та адаптації.

Популярні університети Словаччини для українців

Серед студентів з України особливою популярністю користуються:

Коменський університет у Братиславі - найбільший і найстаріший виш країни.

Братиславі - найбільший і найстаріший виш країни. Словацький технічний університет (STU) - провідний у сфері інженерії та IT.

(STU) - провідний у сфері інженерії та IT. Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) - гуманітарні та педагогічні спеціальності.

(UKF) - гуманітарні та педагогічні спеціальності. Технічний університет у Кошицях (TUKE) - сучасна база для майбутніх інженерів і програмістів.

Чому обрати Postupai

Postupai - це не просто компанія, а надійний партнер, який супроводжує абітурієнта на всіх етапах: від першої консультації до успішного закінчення університету. Сотні студентів вже переконалися, що з Postupai навчання у Словаччині стає доступним, комфортним і перспективним.

