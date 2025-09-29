Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів
PR

Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів

29 вересня, 2025 понедiлок
11:26
освіта освіта

Все більше українських школярів та їхніх батьків замислюються над освітою за кордоном. Словаччина стає одним із найпривабливіших напрямків завдяки безкоштовним програмам у державних університетах, європейському диплому та широким можливостям для майбутньої кар’єри

Зміст

А з компанією Postupai, яка з 2019 року допомагає українцям успішно вступати до словацьких вишів, цей процес стає простим, зрозумілим і безпечним. Саме тому дедалі більше молоді обирає навчання в Словаччині.

Чому варто обрати навчання в Словаччині

  • Безкоштовна освіта - навчання словацькою мовою у державних університетах не потребує оплати.
  • Європейський диплом - після закінчення випускники отримують диплом, що визнається у всіх країнах ЄС.
  • Легка процедура вступу - більшість програм не вимагають складних іспитів, достатньо подати документи та пройти співбесіду.
  • Доступні гуртожитки - студенти мають можливість проживати у кампусах за символічну плату.
    Стипендії та пільги - знижки на транспорт, харчування, культурні заходи.

Як Postupai допомагає абітурієнтам

Навіть якщо ви вперше стикаєтеся з ідеєю навчання у Словаччині, з Postupai це не стане проблемою.

Компанія пропонує:

  • консультації та підбір університету і спеціальності;
  • допомогу з документами, нострифікацією та оформленням студентського ВНЖ;
  • курси словацької мови від рівня А0 до В2;
  • організацію проживання у гуртожитку або квартирі;
  • повний супровід під час навчання та адаптації.

Популярні університети Словаччини для українців

Серед студентів з України особливою популярністю користуються:

  • Коменський університет у Братиславі - найбільший і найстаріший виш країни.
  • Словацький технічний університет (STU) - провідний у сфері інженерії та IT.
  • Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) - гуманітарні та педагогічні спеціальності.
  • Технічний університет у Кошицях (TUKE) - сучасна база для майбутніх інженерів і програмістів.

Чому обрати Postupai

Postupai - це не просто компанія, а надійний партнер, який супроводжує абітурієнта на всіх етапах: від першої консультації до успішного закінчення університету. Сотні студентів вже переконалися, що з Postupai навчання у Словаччині стає доступним, комфортним і перспективним.
 

Словаччина
