Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів
Все більше українських школярів та їхніх батьків замислюються над освітою за кордоном. Словаччина стає одним із найпривабливіших напрямків завдяки безкоштовним програмам у державних університетах, європейському диплому та широким можливостям для майбутньої кар’єри
А з компанією Postupai, яка з 2019 року допомагає українцям успішно вступати до словацьких вишів, цей процес стає простим, зрозумілим і безпечним. Саме тому дедалі більше молоді обирає навчання в Словаччині.
Чому варто обрати навчання в Словаччині
- Безкоштовна освіта - навчання словацькою мовою у державних університетах не потребує оплати.
- Європейський диплом - після закінчення випускники отримують диплом, що визнається у всіх країнах ЄС.
- Легка процедура вступу - більшість програм не вимагають складних іспитів, достатньо подати документи та пройти співбесіду.
- Доступні гуртожитки - студенти мають можливість проживати у кампусах за символічну плату.
Стипендії та пільги - знижки на транспорт, харчування, культурні заходи.
Як Postupai допомагає абітурієнтам
Навіть якщо ви вперше стикаєтеся з ідеєю навчання у Словаччині, з Postupai це не стане проблемою.
Компанія пропонує:
- консультації та підбір університету і спеціальності;
- допомогу з документами, нострифікацією та оформленням студентського ВНЖ;
- курси словацької мови від рівня А0 до В2;
- організацію проживання у гуртожитку або квартирі;
- повний супровід під час навчання та адаптації.
Популярні університети Словаччини для українців
Серед студентів з України особливою популярністю користуються:
- Коменський університет у Братиславі - найбільший і найстаріший виш країни.
- Словацький технічний університет (STU) - провідний у сфері інженерії та IT.
- Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) - гуманітарні та педагогічні спеціальності.
- Технічний університет у Кошицях (TUKE) - сучасна база для майбутніх інженерів і програмістів.
Чому обрати Postupai
Postupai - це не просто компанія, а надійний партнер, який супроводжує абітурієнта на всіх етапах: від першої консультації до успішного закінчення університету. Сотні студентів вже переконалися, що з Postupai навчання у Словаччині стає доступним, комфортним і перспективним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.65
- EUR Купівля 48.18Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе