Не варто виливати воду, в якій варилися яйця. Розповімо, де вона згодиться

Воду після варіння яєць можна використати. Численні експерти поділились, де її можна застосувати.

Яєчна шкаралупа містить:

фосфор

калій

сірку

азот

залізо

магній

карбонат кальцію

Саме карбонат кальцію дуже корисний для кімнатних рослин та деяких культур на городі.

Якщо воду остудити, можна поливати рослини, підживлюючи їх, наче добривами. Але робити це слід не частіше ніж один раз на три тижні, щоб не було передозування мінеральними солями.

Поливати "яєчною" водою найкраще пагони:

помідорів

листового салату

баклажанів

гарбуза

інших баштанних культур

яблуню

вишню

смородину

малину

Добре сприймають "яєчну" воду такі квіти:

камелія

азалія

гортензія

фіалка

пеларгонія

Не варто поливати такою водою: