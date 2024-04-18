Найпривабливіші актори сучасності: зірки, які є секс-символами кінематографа
Пропонуємо топ-5 акторів, які сьогодні регулярно з'являються на екранах та обкладинках глянцевих журналів
Кіт Герінгтон - англійський актор театру, кіно та телебачення
Що подивитись:
Серіал за мотивами фентезі-саги "Гра престолів" (король Півночі Джон Сноу)
"Спогади про майбутнє" (Роланд Лейтон)
Райан Гослінг - канадський кіноактор
Фото: фото з загальнодоступних джерел
Що подивитися:
"Фанатик" (перша серйозна роль у кіно - єврея-скінхеда, який оголосив війну своїм родичам, але старанно вивчає священні письмена на івриті),
"Вбивство за номерами" (дует з Сандрою Буллок)
"Напів Нельсон" (номінація на "Оскар" за найкращу чоловічу роль)
"Ла Ла Ленд" (мюзикл-"подія" 2016 року).
Том Гарді - британський актор театру та кіно
Фото: фото з загальнодоступних джерел
Що подивитися:
"Грозовий перевал" (нетипова роль з романтичним нальотом — Хіткліффа, який закохується в подругу дитинства Кетрін Ерншо)
"Темний лицар: Відродження легенди" (приховане на дві третини маскою обличчя не завадило Харді стати зіркою завершальної частини нової трилогії )
Міні-серіал "Табу" ("сімейний" проект Харді, в якому Том зіграв головну роль, а його батько написав сценарій).
Бенедикт Камбербетч - англійський кіноактор
Фото: Facebook Benedict Cumberbatch
Що подивитися:
Перший сезон телесеріалу "Шерлок" (яскравий дебют чарівного та неймовірно стильного супердетектива)
"Серпень: Графство Осейдж" (абсолютно чарівна роль "малюка Чарлі" у складній психологічній драмі у партнерстві з Меріл Стріп та Джулією Робертс)
"Доктор Стрендж" (перша в кар'єрі роль персонажа коміксів - Найбільшого чарівника на землі).
Джейк Джилленгол - американський актор
Фото: фото з загальнодоступних джерел
Що подивитись:
"Горбата гора" (цікавий образ "блакитного" ковбоя, удостоєний премії BAFTA та номінації на "Оскар")
"Принц Персії" (головна роль у суперкасовій екранізації комп'ютерної гри)
"Еверест" (робота в зірковій команді — Сем Вортінгтон, Емма Вотсон, Джейсон Кларк, Кіра Найтлі — над екранізацією реальної історії сходження команди альпіністів на найвищу гору світу).
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