Найпривабливіші актори сучасності: зірки, які є секс-символами кінематографа

Кіт Герінгтон - англійський актор театру, кіно та телебачення

Що подивитись:

Серіал за мотивами фентезі-саги "Гра престолів" (король Півночі Джон Сноу)

"Спогади про майбутнє" (Роланд Лейтон)

Райан Гослінг - канадський кіноактор

Фото: фото з загальнодоступних джерел

Що подивитися:

"Фанатик" (перша серйозна роль у кіно - єврея-скінхеда, який оголосив війну своїм родичам, але старанно вивчає священні письмена на івриті),

"Вбивство за номерами" (дует з Сандрою Буллок)

"Напів Нельсон" (номінація на "Оскар" за найкращу чоловічу роль)

"Ла Ла Ленд" (мюзикл-"подія" 2016 року).

Том Гарді - британський актор театру та кіно

Фото: фото з загальнодоступних джерел

Що подивитися:

"Грозовий перевал" (нетипова роль з романтичним нальотом — Хіткліффа, який закохується в подругу дитинства Кетрін Ерншо)

"Темний лицар: Відродження легенди" (приховане на дві третини маскою обличчя не завадило Харді стати зіркою завершальної частини нової трилогії )

Міні-серіал "Табу" ("сімейний" проект Харді, в якому Том зіграв головну роль, а його батько написав сценарій).

Бенедикт Камбербетч - англійський кіноактор

Фото: Facebook Benedict Cumberbatch

Що подивитися:

Перший сезон телесеріалу "Шерлок" (яскравий дебют чарівного та неймовірно стильного супердетектива)

"Серпень: Графство Осейдж" (абсолютно чарівна роль "малюка Чарлі" у складній психологічній драмі у партнерстві з Меріл Стріп та Джулією Робертс)

"Доктор Стрендж" (перша в кар'єрі роль персонажа коміксів - Найбільшого чарівника на землі).

Джейк Джилленгол - американський актор

Фото: фото з загальнодоступних джерел

Що подивитись:

"Горбата гора" (цікавий образ "блакитного" ковбоя, удостоєний премії BAFTA та номінації на "Оскар")

"Принц Персії" (головна роль у суперкасовій екранізації комп'ютерної гри)

"Еверест" (робота в зірковій команді — Сем Вортінгтон, Емма Вотсон, Джейсон Кларк, Кіра Найтлі — над екранізацією реальної історії сходження команди альпіністів на найвищу гору світу).