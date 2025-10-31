Не чекай морозів: техніка, яка зробить дім теплим уже сьогодні

Осінь – час, коли дім стає головним місцем сили. Хочеться повільних ранків із кавою, приємного тепла від обігрівача біля ліжка й гарячий душ, що повертає до життя після прохолодного дня.

Саме тому у Фокстрот зібрали техніку, яка створює відчуття затишку в кожній дрібниці. Там якраз діють знижки до -50% на різноманітну техніку для дому та себе.

Ранок починається з тепла, кави та чаю

Фокстрот, фото: Фокстрот

Прокидатися набагато легше, коли вдома пахне свіжозмеленою кавою. Автоматична кавомашина DELONGHI Magnifica Evo ECAM293.61.BW (20 999 ₴* замість 28 999 ₴, код 7157948) варить 2 чашки одночасно в один дотик та є вибір з 5 різних напоїв. Вбудований капучинатор створює густу молочну піну, а 13 рівнів налаштування помелу дозволяє підібрати ідеальний смак під вас. А завдяки системі автоочищення, що промиває капучинатор за допомогою води і гарячої пари, ваші напої збережуть неперевершену свіжість з кожним заварюванням.

Ще один фаворит кавоманів – KRUPS EA89ZB10 (18 799 ₴ замість 37 399 ₴, код 6925719). Ця модель готує аж 8 різних напоїв – від американо до гарячої води для чаю. Автоматичне очищення системи спрощує догляд, а тихий помел робить ранковий ритуал приємним навіть для сонних домочадців.

Любителі сучасного дизайну оцінять PHILIPS EP4346/71 (25 999 ₴ замість 43 399 ₴, код 6988912) – кавомашину з інтелектуальним управлінням, персональними профілями та фільтром AquaClean, який не потребує очищення від накипу до 5000 чашок. З нею кава смакує, як у кав’ярні, але вдома. А також є 10 напоїв на вибір.

Коли не хочеться кави, то допоможе ароматний чай або гарячий трав’яний напій. Електрочайник GORENJE K 15 DWBK (999 ₴ замість 1 369 ₴, код 6903315) на 1,5 л швидко закипає, а його стильний чорний корпус із підсвіткою створює затишну атмосферу навіть у темний осінній ранок.

Для тих, хто цінує практичність і тишу, стане у пригоді чайник TEFAL KI605830 (2 099 ₴ замість 2 599 ₴, код 7053674). Його двошаровий корпус не нагрівається зовні, тому користуватися ним безпечно, а об’єм 1,7 л дозволяє приготувати чай для всієї родини.

А якщо відключили світло, виручить термопот ERGO 9090 (1 899 ₴, код 7096774) на 4,5 л. Він підтримує температуру води протягом тривалого часу, що зручно для приготування каші дитині чи улюблених напоїв без повторного кип’ятіння.

Обігрівачі для теплого дому

Осінній холод приходить раптово, тому краще зустріти його підготовленими. Інфрачервоний обігрівач INTERLUX INR-0800W (549 ₴ замість 899 ₴, код 6786377) прогріває невеликі кімнати площею до 9 м² за лічені хвилини. Його світло м’яке, не сушить повітря, а вбудований захист від перегріву додає безпеки.

Якщо потрібно більше потужності, зверніть увагу на конвектор HYUNDAI HHC-2000UA (2 699 ₴ замість 3 199 ₴, код 7180048). Тихий, ефективний і зручний у користуванні. Він підтримує комфортну температуру в кімнаті площею до 23 м².

Для тривалого й рівномірного обігріву підійде масляний обігрівач HYUNDAI H09HTRB (2 599 ₴ замість 2 999 ₴, код 7186322). Він зберігає тепло для площі до 20 м², а також після вимкнення ще гріє та не сушить повітря, що є варіантом для спальні або дитячої.

А якщо шукаєте інше локальне швидке рішення – тепловентилятор INTERLUX INF-0080B (599 ₴ замість 899 ₴, код 7180430) допоможе швидко зігріти робоче місце чи кабінет до 20 м².

Фокстрот, фото: Фокстрот

Гаряча вода – важлива ознака комфорту

У будь-яку пору року наявність гарячої води вдома – мастхев, а тим паче – коли за вікном температура наближається до нуля. Для тих, хто цінує комфорт цілий рік – бойлер один із головних побутових приладів вдома.

INTERLUX IRWH-80MW (6 199 ₴ замість 7 499 ₴, код 6927214) – це компактний, але місткий бойлер на 80 л. Його бак із емальованим покриттям захищений від корозії, а терморегулятор дозволяє обрати потрібну температуру.

Для сім’ї варто придивитися до ATLANTIC Steatite Elite VM 080 D400S-2-BC (8 599 ₴ замість 9 799 ₴, код 851407) на 80 л. Завдяки сухому керамічному нагрівальному елементу він не боїться накипу й служить роками.

А якщо потрібне просте та надійне рішення – ATLANTIC ROUND VMR 80 (4 298 ₴, код 6807637) на 75 л забезпечить стабільну подачу гарячої води для родини з 3 осіб.

Усе необхідне для затишної осені можна знайти у магазинах Фокстрот або на foxtrot.ua з офіційною гарантією і швидкою доставкою. Звертайте увагу на позначки "ХОЧ!" та "КрейзіХОЧ" – це найвигідніші пропозиції. А також можна зекономити, обмінявши стару техніку за програмою trade-in (ФоксіОбмін із доплатою), розстрочкою чи оплатою частинами.

*Ціни актуальні на момент публікації матеріалу