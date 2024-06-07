Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De telegraaf.

"Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України. Виробництво автомобілів буде здійснюватися переважно в Нідерландах", - йдеться у повідомленні.

Кайса Оллонгрен також повідомила, що уряд Нідерландів розробляє план дій для розширення оборонної промисловості у країні. Він містить фонд для стартапів на оборонному ринку, в який міністерства оборони та економіки виділяють 25 мільйонів євро. Крім того, 54 мільйони євро буде інвестовано в розробку дронів для збройних сил Нідерландів.