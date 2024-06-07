Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин для України
Нідерланди передадуть 400 мільйонів євро у шведський фонд на виробництво бойових машин піхоти для України
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише De telegraaf.
"Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України. Виробництво автомобілів буде здійснюватися переважно в Нідерландах", - йдеться у повідомленні.
Кайса Оллонгрен також повідомила, що уряд Нідерландів розробляє план дій для розширення оборонної промисловості у країні. Він містить фонд для стартапів на оборонному ринку, в який міністерства оборони та економіки виділяють 25 мільйонів євро. Крім того, 54 мільйони євро буде інвестовано в розробку дронів для збройних сил Нідерландів.
- Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявляла, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.
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