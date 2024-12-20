"Очікуємо, що кількість зросте": Пентагон оцінив втрати КНДР у війні проти України

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати, я б сказав, що на цьому етапі ми оцінюємо, що сили КНДР втратили кілька сотень (військових - ред.)", - сказав Райдер.

Речник Пентагону зазначив, що ця кількість включає як убитих, так і поранених.

"Я не збираюся наводити вам розбивку з точки зору вбитих і поранених, але кілька сотень є. І оскільки вони вступають у бої разом із росіянами, ви знаєте, ми, звичайно, очікуємо, що ці цифри зростуть", - сказав Райдер.

Раніше, 16 грудня, Пентагон повідомив про ознаки втрат військових КНДР на Курщині, але без детальної інформації.

Член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон заявив про щонайменше 100 загиблих і близько 1000 поранених військових КНДР у бойових діях проти України.