"Очікуємо, що кількість зросте": Пентагон оцінив втрати КНДР у війні проти України
Міноборони США оцінює втрати північнокорейських військ у війні проти України в кілька сотен
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
"Ми продовжуємо спостерігати та оцінювати, я б сказав, що на цьому етапі ми оцінюємо, що сили КНДР втратили кілька сотень (військових - ред.)", - сказав Райдер.
Речник Пентагону зазначив, що ця кількість включає як убитих, так і поранених.
"Я не збираюся наводити вам розбивку з точки зору вбитих і поранених, але кілька сотень є. І оскільки вони вступають у бої разом із росіянами, ви знаєте, ми, звичайно, очікуємо, що ці цифри зростуть", - сказав Райдер.
Раніше, 16 грудня, Пентагон повідомив про ознаки втрат військових КНДР на Курщині, але без детальної інформації.
Член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон заявив про щонайменше 100 загиблих і близько 1000 поранених військових КНДР у бойових діях проти України.
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