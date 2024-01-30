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Окупаційна влада розуміє, що деокупація Криму неминуча, - Братчук

30 січня, 2024 вiвторок
08:27
Новини Крим. Євпаторія

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що знищення військової інфраструктури Росії в тимчасово окупованому Криму буде продовжуватись до повного звільнення півострова

Про це він розповів в етері Еспресо

"Наскільки мені відомо, росіяни на ТОТ посилюють перевірки на блокпостах. Ближче до Криму заїхали певні російські структури, які перевіряють, в тому числі й представників окупаційної влади. Тобто всіх цих Сальдо та компанію. Що стосується самих блокпостів, де вони намагаються все перевіряти", - розповів Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії Південь, на лівому березі Херсонщини в росіян збільшились випадки дезертирства.

"Гауляйтеру Криму Аксьонову сьогодні дійсно дуже тривожно. Він має військову освіту й чудово розуміє, що в будь-якому випадку ЗСУ дійдуть до Криму й будуть звільняти півострів. Власне вибухи на території Криму є цьому підтвердженням.Саме тому вони намагаються посилити безпекові заходи й перевірки. Оскільки вони також бачать і моральні настрої в окупаційних військ на Херсонщині. Вони розуміють, що дезертири будуть тікати саме в Крим", - додав він.

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