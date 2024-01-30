Окупаційна влада розуміє, що деокупація Криму неминуча, - Братчук
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що знищення військової інфраструктури Росії в тимчасово окупованому Криму буде продовжуватись до повного звільнення півострова
Про це він розповів в етері Еспресо
"Наскільки мені відомо, росіяни на ТОТ посилюють перевірки на блокпостах. Ближче до Криму заїхали певні російські структури, які перевіряють, в тому числі й представників окупаційної влади. Тобто всіх цих Сальдо та компанію. Що стосується самих блокпостів, де вони намагаються все перевіряти", - розповів Братчук.
За словами речника Української добровольчої армії Південь, на лівому березі Херсонщини в росіян збільшились випадки дезертирства.
"Гауляйтеру Криму Аксьонову сьогодні дійсно дуже тривожно. Він має військову освіту й чудово розуміє, що в будь-якому випадку ЗСУ дійдуть до Криму й будуть звільняти півострів. Власне вибухи на території Криму є цьому підтвердженням.Саме тому вони намагаються посилити безпекові заходи й перевірки. Оскільки вони також бачать і моральні настрої в окупаційних військ на Херсонщині. Вони розуміють, що дезертири будуть тікати саме в Крим", - додав він.
- 28 січня у "Атеш" повідомили, що особовий склад окупантів регулярно привозять до Джанкоя, щоб відновити втрати у війні з Україною
- Уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про збиття 21 безпілотника над територією чотирьох областей РФ та тимчасово окупованого Криму
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.34
- EUR Купівля 41Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе