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М’якенькі та духмяні оладки на молоці. Пропонуємо вам простий рецепт
М’якенькі та духмяні оладки на молоці будуть чудовим сніданком для цілої родини. Пропонуємо вам простий рецепт оладок на молоці. Вони не будуть настільки пишними, як на кефірі, але стовідсотково підійдуть шанувальникам панкейків
Інгредієнти для оладок на молоці:
- молоко – 200 мл
- яйце - 2 шт.
- борошно - 200 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- цукор – 2 ст. л.
- сіль - 1 щіпка
- олія для смаження - 3 ст. л.
Покроковий рецепт приготування оладків на молоці:
- яйце збивати з цукром і сіллю протягом кількох хвилин
- додати молоко
- добре перемішати
- борошно змішати з розпушувачем
- додати до рідкої маси
- перемішати тісто до однорідного стану
- на сковороду налити олію
- добре розігріти на середньому вогні
- на розігріту сковороду з олією наливати тісто столовою ложкою
- смажити оладки до золотистого кольору з кожного боку (орієнтовно по 3 хв.)
- готові оладки на молоці варто подавати зі сметаною чи варенням.
Смачного!
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