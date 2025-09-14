Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України

Про це він повідомив на щорічної конференції YES "Як нам завершити війну" у Києві, передає Інтерфакс.

"У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і скоріше всього в цьому році не закінчиться", - сказав він.

За словами Сенцова, війна значно трансформувалася з початку повномасштабного вторгнення. Якщо на початку бойових дій українські військові ще могли діяти відкрито, то тепер основна стратегія зводиться до виживання — бійці перебувають у постійних укриттях через загрозу FPV-дронів. Подібним чином діє і ворог: більше немає масованих атак бригадами чи механізованих штурмів — замість цього росіяни просуваються малими групами, повільніше і обережніше.

Він зазначив, що важливо продовжували тиснути на Росію політично та економічно.

"Тому що другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачайте, будемо каятися все своє життя. Оце буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане", - наголосив він.

Сенцов додав, що потрібно менше говорити про кінець війни і більше працювати над тим, щоб його пришвидшити.