Питання закінчення війни варто обговорювати не з Путіним,- Пендзин

Таку думку в етері Еспресо висловив економіст Олег Пендзин.



"Я напевно скажу дивні речі, але на мою думку на сьогодні питання закінчення війни - це не питання, яке варто обговорювати з Путіним. Це питання варто обговорювати із Сі Цзіньпіном. Проблема полягає в тому, що насправді економічна ситуація РФ є критичною. Але маючи за спиною Китай, Росія і далі буде нарощувати воєнне виробництво, щоб продовжувати воювати", - прокоментував Олег Пендзин.



На його думку, якщо залишити РФ сам на сам з тими проблемами, які в неї є на сьогодні, то питання колапсу її економіки - питання декількох місяців, максимум - осінь.

"Якщо для України питання підтримки нашої це питання 2025 року, Ми з 2022 року, як воююча держава, не можемо існувати без щорічних $40 млрд макрофінансової допомоги. Україна в такій ситуації живе вже декілька років. Нагадаю, у листопаді 2023 року Буданов на пресконференції сказав цікаву річ, що ми воюємо в борг. І це глибока правда. З 2023 року по 2025 рік нічого не змінилося, ми й далі воюємо в борг. А Росія з 2025 року починає воювати в борг", - зауважив економіст.



За його словами, міністр закордонних справ вже заявив, що Китай не може допустити поразки Росії. Коли у РФ не буде чим перекривати дефіцит бюджету і коли повністю вичерпається Фонд національного добробуту, тоді вона отримає кредити від Китаю.



"Росія так буде розраховуватися економічним суверенітетом. На сьогодні китайські товари заполонили внутрішній російський ринок, весь блок товарів подвійного використання йде виключно через Китай. Не просто ж так у 18-му пакеті санкцій ЄС ввів обмеження для низки китайських банків, через які росіяни здійснюють платежі за потрібні їм комплектуючі та елементну базу. Тому треба розуміти - доки Китай є за плечима Росії, вона буде воювати, а її криза не перетвориться в колапс",- резюмував Пендзин.

18 липня Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії.

21 липня міністерство торгівлі Китаю пообіцяло вжити заходів у відповідь на новий санкційний пакет Європейського Союзу, в рамках якого під обмеження вперше потрапили китайські банки.





