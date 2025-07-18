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Оновлено

Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками

Катерина Ганжа
18 липня, 2025 п'ятниця
18:05
Світ прапор, Євросоюз

Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь заявив, що окупанти посилять атаки на Україну

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Що має міститися у санкційному пакеті? 

  • Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2. 

"Кінець ілюзіям про їхнє майбутнє", - зазначив Андрій Єрмак.

  • Ціновий ліміт на нафту з РФ.
  • Ще 105 суден російського танкерного флоту буде під санкціями. 

"Це прямий удар по схемах обходу обмежень", - наголосив Єрмак.

  • Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.
  • Санкції проти російського фонду прямих інвестицій. 

Як акцентує Єрмак, це стане ударом по кишені російських еліт.

  • Повна заборона доступу до SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.
  • Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції.
  • Експортні обмеження на понад €2,5 млрд. 

"Технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ", - відмітив Єрмак.

  • Під санкції потраплять 22 компанії – російські й іноземні – які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
  • Санкції також поширюватимуться на осіб, причетних до ідеологічного впливу на українських дітей у Росії.

"Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані", - резюмував Андрій Єрмак.

Словаччина зняла вето після гарантій щодо ціни на газ, Мальта — після запевнень щодо обмеження ціни на нафту та безпеки своєї судноплавної галузі, повідомило Суспільному данське головування в ЄС.

Реакція Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, це стало результатом спільної дипломатичної роботи, яку Україна активно вела разом із партнерами.

"Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений", — заявив глава держави, подякувавши усім, хто долучився до процесу.

Зеленський окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів країн-членів ЄС за принципову та об’єднану позицію щодо Росії. Особливу подяку він висловив Данії, яка з 1 липня розпочала головування в ЄС і вже демонструє активну позицію.

ЄС вводить жорсткіше обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель. Зеленський підкреслив, що це обмеження "має справді обрізати російські доходи", і наголосив на координації подальших кроків з міжнародними партнерами: "Це можливо. Вже знаємо, як тиснути".

Нові обмеження стосуються не лише самих суден, які використовуються для обходу санкцій, але й капітани цих танкерів та компанії, які забезпечують їхню діяльність.

"Це фінансування вбивств за рахунок нафти. І його потрібно зупинити", — наголосив президент.

У пакеті передбачено повну заборону транзакцій, повʼязаних із газопровідною системою "Північний потік", яку Зеленський назвав частиною "підготовки Путіна до повномасштабної війни".

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", — зазначив він.

Президент повідомив, що Україна оперативно готує синхронізацію європейських санкцій у своїй юрисдикції та розробляє нові обмеження — як на рівні власної політики, так і у взаємодії з партнерами.

"Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", — підсумував Зеленський, акцентуючи, що ухвалення санкційного пакета — це пряме реагування на останні жорстокі атаки Росії по українських містах і селах, зокрема по Харкову, Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині та Сумщині.

Свириденко каже, що далі слово за США

Прем'єрка Юлія Свириденко 18 липня заявила, що Україна вітає 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та вважає, що США мають долучитися до посилення обмежень проти агресора.

"Наступний крок для нас дуже важливий - це санкції з боку США. Це буде суттєвий, вагомий фактор щодо обмеження здатності Росії продовжувати війну. Але ми розуміємо, що 18-м пакетом це не може обмежитися", - цитує її РБК-Україна.

Реакція Росії

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка у відповідь на санкції ЄС посилить обстріли України.

"Європейські недоумки погодили 18-й пакет санкцій проти нашої країни... Наша економіка, звичайно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму продовжиться", - висловився росіянин.

Також він зазначив, що РФ має максимально дистанціюватися від ЄС.

"Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки", - написав Медведєв.

Що передувало

Попередньо про схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі X.

"Зелене світло – посли ЄС схвалили санкції проти Росії. Формальне затвердження очікується пізніше сьогодні", - написав Йозвяк.

  • Нагадаємо, 16 липня посли Європейського Союзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина продовжувала виступати проти їхнього ухвалення. 
  • Вже 17 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 18 липня країна припинить блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії. 

 

Теги:
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Росія
ЄС
Андрій Єрмак
санкції ЄС проти Росії
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