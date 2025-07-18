Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Що має міститися у санкційному пакеті?

Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2.

"Кінець ілюзіям про їхнє майбутнє", - зазначив Андрій Єрмак.

Ціновий ліміт на нафту з РФ.

Ще 105 суден російського танкерного флоту буде під санкціями.

"Це прямий удар по схемах обходу обмежень", - наголосив Єрмак.

Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.

Санкції проти російського фонду прямих інвестицій.

Як акцентує Єрмак, це стане ударом по кишені російських еліт.

Повна заборона доступу до SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.

Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції.

Експортні обмеження на понад €2,5 млрд.

"Технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ", - відмітив Єрмак.

Під санкції потраплять 22 компанії – російські й іноземні – які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Санкції також поширюватимуться на осіб, причетних до ідеологічного впливу на українських дітей у Росії.

"Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані", - резюмував Андрій Єрмак.

Словаччина зняла вето після гарантій щодо ціни на газ, Мальта — після запевнень щодо обмеження ціни на нафту та безпеки своєї судноплавної галузі, повідомило Суспільному данське головування в ЄС.

Реакція Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, це стало результатом спільної дипломатичної роботи, яку Україна активно вела разом із партнерами.

"Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений", — заявив глава держави, подякувавши усім, хто долучився до процесу.

Зеленський окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів країн-членів ЄС за принципову та об’єднану позицію щодо Росії. Особливу подяку він висловив Данії, яка з 1 липня розпочала головування в ЄС і вже демонструє активну позицію.

ЄС вводить жорсткіше обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель. Зеленський підкреслив, що це обмеження "має справді обрізати російські доходи", і наголосив на координації подальших кроків з міжнародними партнерами: "Це можливо. Вже знаємо, як тиснути".

Нові обмеження стосуються не лише самих суден, які використовуються для обходу санкцій, але й капітани цих танкерів та компанії, які забезпечують їхню діяльність.

"Це фінансування вбивств за рахунок нафти. І його потрібно зупинити", — наголосив президент.

У пакеті передбачено повну заборону транзакцій, повʼязаних із газопровідною системою "Північний потік", яку Зеленський назвав частиною "підготовки Путіна до повномасштабної війни".

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", — зазначив він.

Президент повідомив, що Україна оперативно готує синхронізацію європейських санкцій у своїй юрисдикції та розробляє нові обмеження — як на рівні власної політики, так і у взаємодії з партнерами.

"Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", — підсумував Зеленський, акцентуючи, що ухвалення санкційного пакета — це пряме реагування на останні жорстокі атаки Росії по українських містах і селах, зокрема по Харкову, Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині та Сумщині.

Свириденко каже, що далі слово за США

Прем'єрка Юлія Свириденко 18 липня заявила, що Україна вітає 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та вважає, що США мають долучитися до посилення обмежень проти агресора.

"Наступний крок для нас дуже важливий - це санкції з боку США. Це буде суттєвий, вагомий фактор щодо обмеження здатності Росії продовжувати війну. Але ми розуміємо, що 18-м пакетом це не може обмежитися", - цитує її РБК-Україна.

Реакція Росії

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка у відповідь на санкції ЄС посилить обстріли України.

"Європейські недоумки погодили 18-й пакет санкцій проти нашої країни... Наша економіка, звичайно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму продовжиться", - висловився росіянин.

Також він зазначив, що РФ має максимально дистанціюватися від ЄС.

"Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки", - написав Медведєв.

Що передувало

Попередньо про схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі X.

"Зелене світло – посли ЄС схвалили санкції проти Росії. Формальне затвердження очікується пізніше сьогодні", - написав Йозвяк.

Green light - ???????? ambassadors have passed the ???????? sanctions. Formal approval later today https://t.co/EiL0gStaN7 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2025