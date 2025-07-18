Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками
Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь заявив, що окупанти посилять атаки на Україну
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Що має міститися у санкційному пакеті?
- Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2.
"Кінець ілюзіям про їхнє майбутнє", - зазначив Андрій Єрмак.
- Ціновий ліміт на нафту з РФ.
- Ще 105 суден російського танкерного флоту буде під санкціями.
"Це прямий удар по схемах обходу обмежень", - наголосив Єрмак.
- Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.
- Санкції проти російського фонду прямих інвестицій.
Як акцентує Єрмак, це стане ударом по кишені російських еліт.
- Повна заборона доступу до SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.
- Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції.
- Експортні обмеження на понад €2,5 млрд.
"Технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ", - відмітив Єрмак.
- Під санкції потраплять 22 компанії – російські й іноземні – які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
- Санкції також поширюватимуться на осіб, причетних до ідеологічного впливу на українських дітей у Росії.
"Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані", - резюмував Андрій Єрмак.
Словаччина зняла вето після гарантій щодо ціни на газ, Мальта — після запевнень щодо обмеження ціни на нафту та безпеки своєї судноплавної галузі, повідомило Суспільному данське головування в ЄС.
Реакція Зеленського
За словами президента України Володимира Зеленського, це стало результатом спільної дипломатичної роботи, яку Україна активно вела разом із партнерами.
"Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений", — заявив глава держави, подякувавши усім, хто долучився до процесу.
Зеленський окремо відзначив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також лідерів країн-членів ЄС за принципову та об’єднану позицію щодо Росії. Особливу подяку він висловив Данії, яка з 1 липня розпочала головування в ЄС і вже демонструє активну позицію.
ЄС вводить жорсткіше обмеження ціни на російську нафту — близько 46 доларів за барель. Зеленський підкреслив, що це обмеження "має справді обрізати російські доходи", і наголосив на координації подальших кроків з міжнародними партнерами: "Це можливо. Вже знаємо, як тиснути".
Нові обмеження стосуються не лише самих суден, які використовуються для обходу санкцій, але й капітани цих танкерів та компанії, які забезпечують їхню діяльність.
"Це фінансування вбивств за рахунок нафти. І його потрібно зупинити", — наголосив президент.
У пакеті передбачено повну заборону транзакцій, повʼязаних із газопровідною системою "Північний потік", яку Зеленський назвав частиною "підготовки Путіна до повномасштабної війни".
"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована", — зазначив він.
Президент повідомив, що Україна оперативно готує синхронізацію європейських санкцій у своїй юрисдикції та розробляє нові обмеження — як на рівні власної політики, так і у взаємодії з партнерами.
"Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", — підсумував Зеленський, акцентуючи, що ухвалення санкційного пакета — це пряме реагування на останні жорстокі атаки Росії по українських містах і селах, зокрема по Харкову, Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині та Сумщині.
Свириденко каже, що далі слово за США
Прем'єрка Юлія Свириденко 18 липня заявила, що Україна вітає 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії та вважає, що США мають долучитися до посилення обмежень проти агресора.
"Наступний крок для нас дуже важливий - це санкції з боку США. Це буде суттєвий, вагомий фактор щодо обмеження здатності Росії продовжувати війну. Але ми розуміємо, що 18-м пакетом це не може обмежитися", - цитує її РБК-Україна.
Реакція Росії
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка у відповідь на санкції ЄС посилить обстріли України.
"Європейські недоумки погодили 18-й пакет санкцій проти нашої країни... Наша економіка, звичайно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму продовжиться", - висловився росіянин.
Також він зазначив, що РФ має максимально дистанціюватися від ЄС.
"Нам потрібно лише якомога довше зберігати пам'ять про їхню мерзенну русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки", - написав Медведєв.
Що передувало
Попередньо про схвалення 18-го пакета санкцій проти РФ повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі X.
"Зелене світло – посли ЄС схвалили санкції проти Росії. Формальне затвердження очікується пізніше сьогодні", - написав Йозвяк.
- Нагадаємо, 16 липня посли Європейського Союзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина продовжувала виступати проти їхнього ухвалення.
- Вже 17 липня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 18 липня країна припинить блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе