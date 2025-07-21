"Серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам": у Китаї пригрозили вжити заходів у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС

Про це пише Bloomberg.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що санкції, введені Євросоюзом, "серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам" і що воно вживе необхідних заходів для "захисту законних прав і інтересів китайських фірм і фінансових установ".

У виданні зазначили, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, ухвалений 18 липня, передбачає обмеження для двох банків і п’яти компаній, що базуються у Китаї. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли до списку санкцій Євросоюзу потрапили фінансові установи з КНР.

За даними Європейської ради, під санкції потрапили Heihe Rural Commercial Bank Co. та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. В ЄС вважають, що обидва банки займалися "обробкою транзакцій або наданням експортного фінансування для торгових операцій", що дозволяло Росії обходити західні обмеження.

Раніше речник міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь заявляв, що "нормальний обмін та співпраця між китайськими та російськими компаніями відповідають правилам СОТ та ринковим принципам. Вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не повинні порушуватися або зазнавати впливу".