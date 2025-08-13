Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни

Про це він повідомив у соцмережах.

"Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", _ наголосив Зеленський.

Президент розповів, що цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами.



Він підкреслив, що зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.



"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру", - зазначив очільник держави.