Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що попри бажання України закінчити війну, зараз немає жодної ознаки, що до цього готова і Росія
Про це він повідомив у соцмережах.
Він підкреслив, що зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін хоче вдати, що веде переговори, пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції.
- Біла Церква
