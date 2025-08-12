Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Огляд

Парк із підігрівом землі, система бункерів і власний зоопарк в Орбанленді: які таємниці приховує угорський прем'єр-міністр у маєтку, називаючи його сільськогосподарською фермою

Тетяна Яворська
12 серпня, 2025 вiвторок
21:41
Суспільство

В Угорщині незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фото і відеоматеріали, на яких зафіксований розкішний маєток прем'єра-українофоба Угорщини Віктора Орбана у Хатванпусті. Сам топпосадовець заперечує, що це його маєток, натомість переконує, що це "сільськогосподарське підприємство" його батька Дьозо Орбана, який є бізнесменом-мільярдером 

Зміст

Еспресо підготував огляд, що саме ховається за високими парканами власності проросійського Орбана, як він отримав такі статки та що думають пересічні угорці про свого очільника уряду.

Ферма чи палац

Суспільний резонанс викликали фотографії маєтку з приватним зоопарком і пальмовим садком. Депутат Хадхазі, який оприлюднив світлини, каже, що їх зробили ще чотири роки тому. Автор фото – робітник, який працював на об'єкті, але нібито покинув цю роботу, бо йому стало "гидко". 

На фото видно, що під покриттям дороги в парку було прокладено підігрів. У випадку снігопаду Віктору Орбану не потрібно буде виконувати рекомендації Миколи Азарова і "браті лопаті" в руки. Сніг розтане завдяки опалювальній системі.

 

фото: facebook.com/hadhazyakos

 

На інших двох фотографіях видно підземний коридор, що з'єднує між собою будівлі. Депутат каже, що робітник, який зробив фото, розповідав, нібито підземний хід викладений цеглою, але крім цього має шістдесятисантиметрову залізобетонну стіну.

 

фото: facebook.com/hadhazyakos

 

Фотографій всередині приміщень обмаль. 

"У робітників при вході забирають телефони й погрожують їм. Я бачив фотографії, зроблені всередині будівель (вони були шокуючі), але їхній автор не наважився їх опублікувати... У будь-якому разі на основі цих фотографій я на сто відсотків упевнений, що фотографія коридору дійсно була зроблена там (а дорогу можна впізнати за бордюром, вигином і оточенням). Якщо це ферма, то дуже дивна", – написав Акош Хадхазі. 

Янукович по-угорськи

Згідно з документами, які опублікував Хадхазі, у маєтку є декілька нових будівель, що заперечує теорію "об'єкт - сільське господарство", а у відповідному сертифікаті будівлі марковані як житлові приміщення. 

"Ось офіційний доказ: в Хатванпусті Орбани подали заявку на отримання офіційного енергетичного сертифіката для житлового будинку. Розумієте? Не для напівготового сільськогосподарського підприємства, а для новозбудованого, готового житлового будинку. Брехливого прем'єр-міністра легше наздогнати, ніж кульгавого собаку. У загальнодоступній базі даних можна знайти енергетичні сертифікати трьох із чотирьох нових будівель. Також доступні кілька рідкісних фотографій зблизька замку, побудованого на місці історичних стаєнь", – розповідає він на своїй сторінці в соцмережі.

На території комплексу також є бібліотека. Як зазначає угорський незалежний депутат, архітектор пояснив, що облицювання будівлі виконано з антикварної плитки з вапняку, яка разом з укладанням коштує приблизно 50 тисяч форинтів за квадратний метр. А тому тільки в це було вкладено п'ять мільйонів.

 

Бібліотека в маєтку Орбана, фото: facebook.com/hadhazyakos

 

Бібліотека в маєтку Орбана, фото: facebook.com/hadhazyakos

 

 

Відповідні сертифікати про новобудови в комплексі спростовують заяви очільника апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуяша про те, що там є лише будівлі – пам'ятки архітектури.

"Орбан просто зрівняв із землею історичні будівлі й побудував на їхньому місці розкішний замок", – пояснив Хадхазі.

За словами судді Денеша Біро, маєток має бути історичною пам'яткою, оскільки це була зразкова ферма ерцгерцога Йосифа, якого він назвав "найбільш угорським Габсбургом" – на відміну від нинішнього власника, якого він назвав "найбільш брехливим угорцем", пише угорське видання HVG. "Ерцгерцог Йосиф розвивав столицю, дав гроші на Ланцюговий міст, тоді як Орбан, додав він, обклав Будапешт податком, який штовхає його на межу банкрутства", – зазначив Біро.

До слова, йдеться про останнього палатина Угорського королівства (1905-1918) і регента Угорщини Йозефа Августа Австрійського, троюрідного брата імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа І. 

В одному з дописів депутат Хадхазі переказує розповіді будівельників про величезну кімнату за залізними дверима, яка слугувала сейфом.

"У будь-якому випадку дивно, що на "сільськогосподарському підприємстві" будують таку підземну систему бункерів. На відео, яке я бачив раніше, масивні двері вели до кількох великих холодильних камер, де можна зберігати велику кількість харчових продуктів. Я знаю, що з чотирьох будівель замку одна схожа на готель, житловий будинок з безліччю кімнат, інша – розкішна садиба, обставлена антикварними меблями, третя – величезна бібліотека з галереєю і каміном, а в четвертій розміщені величезна кухня, ресторан і громадські приміщення. Будівлі з'єднані підземними коридорами", – писав Хадхазі.

Увагу привернув також зоопарк на території маєтку, що викликав асоціації з Межигір'ям доби Януковича. Орбан тримає там антилоп, бізонів, зебр, а також корів спеціальної породи Анколе-Ватусі, яких вирощують для гуляшу.

 

фото: pexels.com

 

 

Реакція громадян Угорщини

Після того як інформація про маєток Орбана набула розголосу, вже організовують  екскурсії до Хатванпуста. 

Депутат Хадхазі наголосив, що зараз для нього важливим завданням є те, щоб якомога більше людей це все побачили на власні очі.

"Ми плануємо, якщо дійсно буде попит, організовувати туристичні поїздки до Орбанленду у вихідні"

Сотні людей залазили на автобашти та драбини, щоб заглядати через паркан на "ферму Орбана". Крім того, люди влаштовували флешмоби, одягаючись у костюми зебр.

 

фото: hvg.hu

 

фото: hvg.hu

 

Звичайні громадяни не приховують свого обурення цим маєтком, що є ніби пам'ятником незаконному збагаченню Віктора Орбана.

"Ця будівля напевно буде корисною для чогось. У мене є ідеї, але це вже не залежить від мене, бо я більше не живу в Угорщині. Угорці вирішать, що робити з цією будівлею, виходячи зі своїх пріоритетів. Добре знати, що угорський народ має стільки всього", – написала користувачка Чілла Торок.

 

 

"Спочатку ми скинемо їх з трону. А потім ці маєтки стануть придатними для розміщення школярів, таборів, ферм – для будь-чого, що буде корисним для народу... Думаю, багато хто пам'ятає палаци Арафата або родини Асада після того, як народ їх відібрав... від золотого туалету до повної розкоші, яку він накрав у свого народу", – наголосив  користувач соцмережі під іменем Крістіан Заланфі.

Лідери опозиції обіцяють, що, прийшовши до влади, ініціюватимуть перевірку всіх активів колишніх членів уряду за останні 20 років.

