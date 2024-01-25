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Печінкові котлети: смачно, швидко та поживно
Котлетки - це завжди смакота до будь-якого гарніру. Готуємо печінкові котлети вдома для всієї сім’ї. Для їх приготування можна використовувати будь-яку печінку. У нашому рецепті ми пропонуємо свинячу
Інгредієнти для печінкових котлет:
- печінка – 0,5 кг
- яйця – 2 шт.
- цибуля ріпчаста велика - 1 шт.
- сало – 100 г
- сметана – 2 ст. л.
- борошно - до консистенції тіста для печінкових оладок
- сіль, перець - на смак
- олія для смаження
Рецепт приготування печінкових котлет:
- перекрутити на м'ясорубці печінку, сало та цибулю
- додати яйця, сметану, сіль та перець
- все перемішати
- додати борошно
- вимішати до однорідної маси без грудочок
- викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією
- обсмажувати печінкові котлети до рум'яності.
Смачного!
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