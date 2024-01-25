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Печінкові котлети: смачно, швидко та поживно

25 січня, 2024 четвер
20:50
рецепти Рибні котлети

Котлетки - це завжди смакота до будь-якого гарніру. Готуємо печінкові котлети вдома для всієї сім’ї. Для їх приготування можна використовувати будь-яку печінку. У нашому рецепті ми пропонуємо свинячу

рецепт печінкових котлет

Інгредієнти для печінкових котлет:

  • печінка – 0,5 кг
  • яйця – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста велика - 1 шт.
  • сало – 100 г
  • сметана – 2 ст. л.
  • борошно - до консистенції тіста для печінкових оладок
  • сіль, перець - на смак
  • олія для смаження

Рецепт приготування печінкових котлет:

  • перекрутити на м'ясорубці печінку, сало та цибулю
  • додати яйця, сметану, сіль та перець
  • все перемішати
  • додати борошно
  • вимішати до однорідної маси без грудочок
  • викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією 
  • обсмажувати печінкові котлети до рум'яності.

Смачного!

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Суспільство
кухня
кулінарія
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