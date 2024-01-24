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Переваги та недоліки натяжних стель

24 січня, 2024 середа
09:00
Новини

Важливу роль в інтер'єрі відіграє стеля. Саме тому до оздоблення потрібно підходити з усією серйозністю. Потрібно добре зважити всі "за" й "проти"

Натяжні стелі Art Decor можуть похвалитися своїм надзвичайно величезним списком переваг і кількома недоліками. Вже стало цікаво, що в переліку переваг? Тоді нумо розбирати їх разом!

Переваги натяжних стель

Найголовнішою перевагою такого типу установки є відсутність пилу та бруду під час встановлення. Монтаж стель не вимагає довгої та виснажливої підготовки приміщення чи звільнення кімнати від меблів. Установка натяжних стель означає:

  • Для монтажу стель необхідно лише винести із приміщення тварин і квіти.

  • Немає потреби купувати будівельні матеріали та замовляти їх доставку додому.

  • Встановлення стелі у приміщенні 15 кв. м займає лише 4 години часу. За необхідності встановлення додаткових точок освітлення час монтажу може збільшуватися.

  • Довговічність матеріалів вас, безперечно, порадує. ПВХ стеля може прослужити до 20 і більше років, тканинна - до 25 років і більше. Протягом цього часу немає потреби в фарбуванні стелі.

  • Натяжні стелі ніколи не дадуть тріщини, як це може статися з пофарбованими стелями.

  • Водонепроникні властивості натяжних стель. А точніше, якщо вас затопить, натяжна стеля не дасть воді пройти на меблі, шпалери чи паркет.

  • Ви завжди легко зможете встановити додаткові світильники й підсвічування на стелю.

  • За бажанням ви завжди можете замовити стелю з фотодруком.

  • Можете вибрати будь-який з варіантів для стику стелі зі стіною: безщілинний, тіньовий, ширяючий.

  • Широкий вибір відтінок плівок дозволить підібрати вам 100% відповідну стелю для спальної кімнати, вітальні, дитячої або кухні.

  • Для покращення дизайну вашого приміщення ви можете вибрати різні фактури стелі: глянцеві, матові, перламутрові, напівпрозорі, сатинові або металік.

Недоліки натяжних стель

Попри великий список переваг, натяжні стелі мають свої недоліки:

  • Не можна встановлювати їх самостійно.

  • Не можна кидати у стелю гострі предмети.

  • Натяжні стелі не можна фарбувати.

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