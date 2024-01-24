Переваги та недоліки натяжних стель
Важливу роль в інтер'єрі відіграє стеля. Саме тому до оздоблення потрібно підходити з усією серйозністю. Потрібно добре зважити всі "за" й "проти"
Натяжні стелі Art Decor можуть похвалитися своїм надзвичайно величезним списком переваг і кількома недоліками. Вже стало цікаво, що в переліку переваг? Тоді нумо розбирати їх разом!
Переваги натяжних стель
Найголовнішою перевагою такого типу установки є відсутність пилу та бруду під час встановлення. Монтаж стель не вимагає довгої та виснажливої підготовки приміщення чи звільнення кімнати від меблів. Установка натяжних стель означає:
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Для монтажу стель необхідно лише винести із приміщення тварин і квіти.
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Немає потреби купувати будівельні матеріали та замовляти їх доставку додому.
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Встановлення стелі у приміщенні 15 кв. м займає лише 4 години часу. За необхідності встановлення додаткових точок освітлення час монтажу може збільшуватися.
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Довговічність матеріалів вас, безперечно, порадує. ПВХ стеля може прослужити до 20 і більше років, тканинна - до 25 років і більше. Протягом цього часу немає потреби в фарбуванні стелі.
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Натяжні стелі ніколи не дадуть тріщини, як це може статися з пофарбованими стелями.
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Водонепроникні властивості натяжних стель. А точніше, якщо вас затопить, натяжна стеля не дасть воді пройти на меблі, шпалери чи паркет.
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Ви завжди легко зможете встановити додаткові світильники й підсвічування на стелю.
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За бажанням ви завжди можете замовити стелю з фотодруком.
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Можете вибрати будь-який з варіантів для стику стелі зі стіною: безщілинний, тіньовий, ширяючий.
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Широкий вибір відтінок плівок дозволить підібрати вам 100% відповідну стелю для спальної кімнати, вітальні, дитячої або кухні.
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Для покращення дизайну вашого приміщення ви можете вибрати різні фактури стелі: глянцеві, матові, перламутрові, напівпрозорі, сатинові або металік.
Недоліки натяжних стель
Попри великий список переваг, натяжні стелі мають свої недоліки:
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Не можна встановлювати їх самостійно.
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Не можна кидати у стелю гострі предмети.
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Натяжні стелі не можна фарбувати.
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