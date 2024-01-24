Переваги та недоліки натяжних стель

Натяжні стелі Art Decor можуть похвалитися своїм надзвичайно величезним списком переваг і кількома недоліками. Вже стало цікаво, що в переліку переваг? Тоді нумо розбирати їх разом!

Переваги натяжних стель

Найголовнішою перевагою такого типу установки є відсутність пилу та бруду під час встановлення. Монтаж стель не вимагає довгої та виснажливої підготовки приміщення чи звільнення кімнати від меблів. Установка натяжних стель означає:

Для монтажу стель необхідно лише винести із приміщення тварин і квіти.

Немає потреби купувати будівельні матеріали та замовляти їх доставку додому.

Встановлення стелі у приміщенні 15 кв. м займає лише 4 години часу. За необхідності встановлення додаткових точок освітлення час монтажу може збільшуватися.

Довговічність матеріалів вас, безперечно, порадує. ПВХ стеля може прослужити до 20 і більше років, тканинна - до 25 років і більше. Протягом цього часу немає потреби в фарбуванні стелі.

Натяжні стелі ніколи не дадуть тріщини, як це може статися з пофарбованими стелями.

Водонепроникні властивості натяжних стель. А точніше, якщо вас затопить, натяжна стеля не дасть воді пройти на меблі, шпалери чи паркет.

Ви завжди легко зможете встановити додаткові світильники й підсвічування на стелю.

За бажанням ви завжди можете замовити стелю з фотодруком.

Можете вибрати будь-який з варіантів для стику стелі зі стіною: безщілинний, тіньовий, ширяючий.

Широкий вибір відтінок плівок дозволить підібрати вам 100% відповідну стелю для спальної кімнати, вітальні, дитячої або кухні.

Для покращення дизайну вашого приміщення ви можете вибрати різні фактури стелі: глянцеві, матові, перламутрові, напівпрозорі, сатинові або металік.

Недоліки натяжних стель

Попри великий список переваг, натяжні стелі мають свої недоліки: