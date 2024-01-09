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Смачний листковий пиріг зі шпинатом та сиром приготуємо вдома. Рецепт
Листковий пиріг зі шпинатом і сиром вийде рум'яним, соковитим і дуже смачним. Його з легкістю приготує навіть кулінар-початківець
Листковий пиріг зі шпинатом і сиром
Інгредієнти:
- листкове тісто - 350 г
- шпинат (2 пучки) - 150 г
- курячі яйця - 2 шт.
- сіль - за смаком
- сметана - 50 мл
- копчений сир 50 г
- перець чорний мелений - за смаком
- твердий сир - 50 г
Покрокове приготування:
- пучки шпинату розібрати, зрізати стебла з листочків, ретельно промити кожен із них
- промите листя шпинату нарізати не дуже широкими стрічками , викласти нарізку в салатник
- листкове тісто розморозити, розстелити на робочій поверхні
- вирізати коло діаметром на 4-6 см більше, ніж форма для випікання
- помістити коло тіста у форму, заходячи на борти і формуючи невелику окантовку для начинки
- в окремому глибокому салатнику збити курячі яйця із сіллю та меленим чорним перцем
- додати сметану будь-якої жирності та дрібно нарізаний копчений сир , перемішати вміст салатника
- додати в яєчну масу нарізку шпинатну, додати спеції та перемішати
- вилити начинку всередину форми на листкове тісто
- духовку розігріти до 200 °С , помістити в неї форму із заготівлею, запікати 25 хв. до рум'яної скоринки
- коли пиріг добре запечеться, подрібнити будь-який твердий сир і присипати ним поверхню страви
- запекти ще 2-3 хвилини до розплавлення сиру
- вийняти та остудити до кімнатної температури.
Смачного!
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