Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко

Про погоду, а також про гриби, - де їх найкраще збирати, як не помилитися з вибором і чому саме ці вихідні ідеальні для “тихого полювання", синоптикиня розповіла у випуску "Погода з Наталкою Діденко".

На Заході у суботу очікується тепло: від +21°C до +24°C, місцями до +26°C, що стане ідеальним для грибників.

Але вже в неділю можливі короткочасні дощі.

На Півночі без опадів, удень від +21°C до +23°C, але ночі прохолодні – подекуди лише +9 °C.

На Сході й у Центрі сонячно і сухо, від +22°C до +25°C.

На Півдні найтепліше – до +28 °C - на Одещині.

У Києві комфортна температура від +22°C до +24°C, проте вранці та ввечері очікуються тумани з видимістю до 300–500 метрів.

Наступного тижня, вже 17 вересня, атмосферні фронти принесуть дощі на Захід, Північ та Вінниччину.

Дізнавайтесь більше про вересневу погоду з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".