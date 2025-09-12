Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
Комфортна погода прогнозується на 13-14 вересня майже по всій Україні. А ще - саме зараз сезон збирання грибів
Про погоду, а також про гриби, - де їх найкраще збирати, як не помилитися з вибором і чому саме ці вихідні ідеальні для “тихого полювання", синоптикиня розповіла у випуску "Погода з Наталкою Діденко".
На Заході у суботу очікується тепло: від +21°C до +24°C, місцями до +26°C, що стане ідеальним для грибників.
Але вже в неділю можливі короткочасні дощі.
На Півночі без опадів, удень від +21°C до +23°C, але ночі прохолодні – подекуди лише +9 °C.
На Сході й у Центрі сонячно і сухо, від +22°C до +25°C.
На Півдні найтепліше – до +28 °C - на Одещині.
У Києві комфортна температура від +22°C до +24°C, проте вранці та ввечері очікуються тумани з видимістю до 300–500 метрів.
Наступного тижня, вже 17 вересня, атмосферні фронти принесуть дощі на Захід, Північ та Вінниччину.
Дізнавайтесь більше про вересневу погоду з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".
