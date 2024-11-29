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Понад 2 тис. окупантів, 8 танків та система ППО: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 2030 військовослужбовців, 34 артилерійських системи, 8 танків та систему протиповітряної оборони
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 738660 (+2030) осіб,
- танків ‒ 9458 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
- артилерійських систем – 20886 (+34) од,
- РСЗВ – 1255 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).
Дані уточнюються.
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