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Понад 2 тис. окупантів, 8 танків та система ППО: втрати РФ за добу війни в Україні

Ксенія Золотова
29 листопада, 2024 п'ятниця
08:12
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 2030 військовослужбовців, 34 артилерійських системи, 8 танків та систему протиповітряної оборони

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 738660 (+2030) осіб,
  • танків ‒ 9458 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20886 (+34) од,
  • РСЗВ – 1255 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

Дані уточнюються.
 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
втрати окупантів
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