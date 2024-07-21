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Війна з Росією: хроніка
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Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнень, зокрема на Покровському напрямку ЗСУ відбили 52 ворожі атаки, - Генштаб

21 липня, 2024 неділя
08:57
Війна з Росією ЗСУ

Найгарячіше минулої доби було на Покровському напрямку, там українські захисники відбили 52 штурми окупантів. Всього за добу на фронті відбулося 172 боєзіткнень

Зміст

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 08:00.

Ворожі обстріли України

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних (15 ракет), 66 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 87 КАБ) та 715 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4574 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 128 з них - із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Козача Лопань, Борщова, Слобожанське, Липці, Колісниківка, Глибоке, Піщане, Лиман, Сергіївка, Нескучне Харківської області; Ямпіль, Діброва, Північне, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Тимофіївка, Урожайне, Вугледар, Єлизаветівка, Вовче, Желанне, Роздільне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове і Кам’янське на Запоріжжі.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, артилерійську систему, радіолокаційну станцію та дев’ять районів зосередження особового складу і військової техніки ворога.

Ситуація на основних напрямках фронту

Минулої доби ворожа активність зросла майже по всьому фронту - зафіксовано 172 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів в неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбито 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки,  Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області. 

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. 

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. 

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. 

Удари ЗСУ по окупантах

Водночас наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.
Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили дев’ять танків, 46 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

  • Протягом минулої доби 20 липня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1110 військових, засіб ППО, 9 танків та 44 артилерійські системи.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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