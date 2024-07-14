Республіканці згадали слова, що приписують Байдену: "Поставити Трампа посередині мішені"
Близько 30 американських законодавців від Республіканської партії звинувачують критиків Дональда Трампа й, передусім, верхівку демократів на чолі із Джо Байденом у створенні атмосфери ненависті до їхнього кандидата в президенти та підбурювання до розправи над ним
На це 14 липня 2024 року звернула увагу газета The Washington Post.
"Близько 30 (з них - ред.) звинуватили президента Байдена, Демократичну партію або представників ЗМІ в нібито підбурюванні до нападу, хоча Байден сказав, що "всі повинні засудити" політичне насильство", - зазначає видання.
Згідно даних WP, йдеться про 29 законодавців від Республіканської партії.
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28 з них звинувачують у підбурюванні до скоєння спроби замаху на Трампа його критиків, 8 - кажуть особисто про Байдена.
Підставою для таких звинувачень стала фраза Байдена про те, щоб "поставити Трампа посередині мішені".
Байден, Трамп і слова про "мішень"
Минулого понеділка, 8 липня, сайт Politico оприлюднив ексклюзивні подробиці розмови Джо Байдена зі спонсорами його передвиборчї кампанії. У США їх називають "донорами".
Серед іншого, якщо вірити Politico, чинний американський глава держави закликав припинити обговорювати невдалі для нього публічні теледебати з Трампом й натомість зосередитися на нищівній критиці його опонента.
"У мене є одна праця, і це перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що я найкраща людина, яка зможе це зробити. Отже, ми закінчили говорити про дебати, настав час поставити Трампа посередині мішені", - начебто сказав Байден.
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