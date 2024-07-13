Скільки демократів-конгресменів просять Байдена зійти з дистанції: останні дані від New York Times
NYT веде облік публічних заяв представників Демократичної партії США з обох палат американського парламенту та губернаторів із закликом до Джо Байдена відмовитися за станом здоров'я від участі в президентських виборах
Ці дані можна побачити на сайті видання.
На вечір 13 липня 2024 року за Києвом там зазначено 19 з 213 членів Палати представників, 1 з 47 сенаторів та 0 з 23 губернаторів.
На підтвердження своїх підрахунків The New York Times щоразу наводить відповідні слова того політика, який долучається до колективного звернення на адресу Байдена.
Зокрема, останніми там цитуються конгресмени-демократи Майк Левін (Каліфорнія) і Бриттані Петтерсен (Колорадо).
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"Я вірю, що настав час для президента Байдена передати смолоскип", - сказав Левін.
"З глибокою вдячністю та любов’ю, Джо Байден, будь ласка, передайте смолоскип", - наголосила Петтерсен.
Використане ними слово torch перекладається як "олімпійський смолоскип" чи "естафетна паличка".
"Ситуація загрожує розділити партію напередодні національного з’їзду наступного місяця в Чикаго, де Байдена має бути номіновано як кандидата в президенти від Демократичної партії", - пише з цього приводу NYT.
На офіційній сторінці з'їзду датами його проведення названо 19-22 серпня.
- Як писав 7 липня портал Axios, аби уникнути програшу Демпартії на президентських виборах, авторитетні члени цієї політсили в обох палатах американського парламенту домовилися до наступної неділі, 14 липня 2024 року, почати спільну акцію з метою переконати Джо Байдена відмовитися від подальшої участі у виборчих перегонах.
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