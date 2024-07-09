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Жодних симптомів хвороби Паркінсона: лікар Байдена оприлюднив результати його неврологічного обстеження

9 липня, 2024 вiвторок
11:00
Світ Джозеф Байден

Лікар Джо Байдена заявив, що нещодавнє повне неврологічне дослідження не виявило у нього жодних симптомів хвороби Паркінсона

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Про це повідомляє Sky News.

Згідно з листом особистого лікаря Байдена Кевіна О'Коннора, "президент Байден не відвідував невропатолога поза межами щорічного медичного огляду".

"Результати цьогорічного обстеження були детально викладені в моєму листі від 28 лютого: "Надзвичайно детальне неврологічне обстеження знову заспокоїло тим, що не було виявлено жодних знахідок, які б відповідали будь-якому мозочковому або іншому центральному неврологічному розладу, такому як інсульт, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона", - зазначив О'Коннор.

Що відомо про чутки щодо хвороби Байдена 

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп  провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.  Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Білий дім 2 липня прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Згодом президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував.

Водночас 5 липня Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення.

Крім того, видання New York Post оприлюднило інформацію, згідно з якою, фахівець з хвороби Паркінсона Кевін Каннард на початку року зустрічався з особистим лікарем президента США Джо Байдена у Білому домі.

Теги:
політика
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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