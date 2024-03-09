Росіяни влучили у багатоповерхівку у Херсоні: поранено 7-річного хлопчика
Російські окупанти увечері 8 березня обстріляли Херсон. В результаті влучання у багатоповерхівку поранено дитину та двох літніх людей
Про це повідомила в telegram Херсонська ОВА.
"Внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона отримала поранення 7-річна дитина", - йдеться у повідомленні.
Наразі хлопчик ушпиталений. За попередніми даними у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.
Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що близько 22:49 на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі.
"Їх евакуювали в безпечне місце", - додали в адміністрації.
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